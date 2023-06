eMobility update: Porsche Hypercar Mission X / GM nutzt Tesla-Standard / Umweltbonus-Garantie von VW

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Und das sind unsere Top-Meldungen: Auch General Motors setzt auf Tesla-Ladestandard ++ VW gibt Umweltbonus-Garantie ++ Porsche enthüllt Hypercar Mission X ++ Siemens liefert tausendste HPC-Säule aus ++ Und Tesla Model Y im Mai vorn ++

#1 – GM setzt auf Tesla-Ladestandard ab 2025

Der Ladestecker von Tesla wird in Nord-Amerika immer mehr zum Standard der Autoindustrie: Nach Ford setzt nun auch General Motors ab 2025 in den USA und Kanada auf den Ladeport von Tesla – und zwar ausschließlich. Bereits ab dem kommenden Jahr sollen GM-Fahrer Zugriff auf die rund 12.000 Supercharger von Tesla in den USA und Kanada bekommen.

#2 – VW gibt Umweltbonus-Garantie für ID.-Familie

Auch VW gibt jetzt eine Umweltbonus-Garantie für seine Elektromodelle der ID.-Familie ab. Wer bis Ende August einen ID.-Stromer bestellt, bekommt sein Fahrzeug noch in 2023 ausgeliefert und somit den noch bis Jahresende in der aktuellen Höhe geltenden Umweltbonus garantiert.

#3 – Porsche enthüllt E-Konzept des Hypercar Mission X

Porsche hat zum 75. Geburtstag seiner Sportwagen die Studie eines vollelektrischen Hypercar präsentiert. Der Zweisitzer mit Flügeltüren heißt Mission X und dürfte mehr als eine reine Designstudie werden. Darauf deuten Aussagen von Porsche zur möglichen Straßenzulassung des Modells hin. Die technischen Aspekte der Studie sind noch höchst lückenhaft.

#4 – Siemens: 1.000 HPC-Säulen aus Leipzig

Siemens hat in seinem Leipziger Ladeinfrastruktur-Werk bereits 1000 Schnellladesäulen hergestellt. Angelaufen ist die Fertigung der Sicharge D am Standort in Böhlitz-Ehrenberg im Jahr 2021. Seitdem sind die Ladesäulen aus Leipzig nach Unternehmensangaben in 38 Länder ausgeliefert worden.

#5 – Neuzulassungen: Tesla Model Y im Mai vorn

Und zum Schluss noch ein paar Zahlen: Die Neuzulassungen im Mai haben wir vergangene Woche schon gemeldet: Knapp 43.000 neue Elektroautos kamen in Deutschland auf die Straßen. Nun liefern wir die meistverkauften Modelle nach: Genau 4.240 Tesla Model Y wurden im Mai in Deutschland neu zugelassen.

