GM setzt auf Tesla-Ladestandard ab 2025

General Motors setzt ab 2025 in den USA und Kanada auf den Ladeport von Tesla – und zwar ausschließlich. Damit alle mit dem „North American Charging Standard (NACS)“ versehenen Stromer auch an CCS-Säulen laden können, will GM Adapter zur Verfügung stellen. GM ist schon der zweite große US-Autobauer, der sich zu Teslas Ladestandard bekennt.

Bereits ab dem kommenden Jahr sollen GM-Fahrer Zugriff auf die rund 12.000 Supercharger von Tesla in den USA und Kanada bekommen. Zunächst werde ein Adapter nötig sein. „Ab 2025 werden die ersten GM-Stromer mit einem NACS-Anschluss ausgestattet sein, der den direkten Zugang zu Tesla-Superchargern ohne Adapter ermöglicht“, heißt es in der Pressemitteilung. Unklar ist, ob GM den Tesla-Ladeanschluss in Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2025 integrieren will oder in Fahrzeugen, die ab 2025 auf den Markt kommen.

Laut GM-CEO Mary Barra wird die Zusammenarbeit die „Masseneinführung von Elektroautos“ beschleunigen. „Diese Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie und ein wichtiger nächster Schritt, um den Zugang zu Schnellladestationen für unsere Kunden rasch zu erweitern. Sie wird nicht nur dazu beitragen, den Übergang zu Elektrofahrzeugen für unsere Kunden nahtloser zu gestalten, sondern könnte auch die Branche auf dem Weg zu einem einheitlichen ‚North American Charging Standard‘ unterstützen“, so Barra. Die GM-Chefin übernimmt somit wie schon zuvor Ford die von Tesla kreierte Bezeichnung „North American Charging Standard“, geht aber in ihrem Statement noch weiter als der inländische Konkurrent, indem sie den NACS in Nordamerika als einheitlichen Standard in Aussicht stellt.

Tesla hatte das Design seines proprietären Supercharger-Steckers im November 2022 in Nordamerika freigegeben und Autohersteller und Ladenetz-Betreiber eingeladen, künftig Supercharger-Stecker und -Buchsen zu verwenden, um sein System zum Ladestandard in Nordamerika zu machen.

Und es scheint zu funktionieren. Dabei hatte die US-Regierung erst kürzlich die Verwendung des Schnellladestandards CCS zur Bedingung für ihre Ladeinfrastruktur-Förderung gemacht. Tesla kündigte daraufhin an, bis Ende 2024 mindestens 7.500 seiner Supercharger und Destination Charger „für alle Elektrofahrzeuge verfügbar“ zu machen und begann im März, Supercharger in den USA mit CCS-Adaptern auszustatten.

Ford hatte Ende Mai bereits ein ähnliches Abkommen mit Tesla geschlossen. Ein zentraler Unterschied: Ford hatte nicht bekannt gegeben, ob ab 2025 zusätzlich auch weiter ein CCS-Port verbaut werden würde. GM ist in dieser Hinsicht sehr klar – es wird keinen zusätzlichen CCS-Port geben. Stattdessen wird der Hersteller „Fahrern von NACS-fähigen Fahrzeugen in Zukuft Adapter zur Verfügung stellen, die das Laden an CCS-fähigen Schnellladestationen ermöglichen“.

GM wird das Supercharger-Netzwerk zudem analog zu Ford in seine Fahrzeug- und Mobil-Apps integrieren und damit die mehr als 134.000 Ladestationen ergänzen, die GM-Kunden bereits über den eigenen Dienst Ultium Charge 360 zur Verfügung stehen. Der Zugang zu den Superchargern erfolgt also auf Anhieb über das eigene Ökosystem jenseits der Tesla-App.

Zusätzlich zu dem Deal mit Tesla strebt GM an, den Ladeinfrastrukturausbau auch mit anderen Anbietern in Nordamerika voranzutreiben. So zum Beispiel mit Pilot Company und EVgo. Die Rede ist von Kooperationen, „die mehr als 5.000 DC-Schnellladestationen zu den fast 13.000 bestehenden DC-Schnellladestationen in Nordamerika hinzufügen werden“.

gm.com