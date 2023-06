Batteriezellen-Fabrik von GM und Samsung SDI entsteht in Indiana

General Motors und Samsung SDI haben nun Details zu ihrer geplanten Batteriezellen-Fabrik bekannt gegeben. Diese soll im US-Bundesstaat Indiana errichtet werden.

Die Unternehmen hatten ihre Pläne bereits im April angekündigt. Damals waren aber der Standort sowie die Anzahl der zukünftigen Arbeitsplätze noch unbekannt. Indianas Gouverneur Eric J. Holcomb hat nun bekannt gegeben, dass die Produktionsstätte in New Carlisle in seinem Bundesstaat gebaut werden und 1.700 Arbeitsplätze in der Fertigung schaffen soll.

GM und Samsung SDI investieren drei Milliarden US-Dollar in das neue Werk, das 2026 in Betrieb gehen und eine Gesamtkapazität von mehr als 30 Gigawattstunden pro Jahr haben soll. Nach Angaben der Unternehmen sollen dort sowohl prismatische als auch Rundzellen mit hohem Nickelanteil vom Band laufen. Der Spatenstich für die gemeinsame Fabrik soll im kommenden Jahr erfolgen.

„GM ist seit langem eine der bekanntesten Marken Amerikas und tief in Indiana verwurzelt. […] Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, dass GM zusammen mit Samsung SDI diesen Schritt macht und drei Milliarden Dollar investiert, das die Automobilindustrie mit Hilfe unserer stolzen Arbeitskräfte aus Hoosier verändern wird“, so Gouverneur Holcomb.

„Dieses Joint Venture und die 1.700 Mitarbeiter dort werden dazu beitragen, Zellen für Millionen von Elektrofahrzeugen für Kunden in ganz Nordamerika zu liefern“, sagt GM-CEO Mary Barra. „Die Unterstützung der lokalen und staatlichen Entscheidungsträger in Indiana und die vereinten Ressourcen und das Fachwissen von GM und Samsung SDI werden uns helfen, schneller voranzukommen, als wir es alleine könnten.“

Bereits im März wurde gemutmaßt, dass Samsung SDI General Motors künftig mit Rundzellen für Elektroautos beliefern wird. Spekuliert wurde damals übrigens über Michigan als Standort.

Im Januar 2023 war zudem durchgesickert, dass General Motors den Plan mit seinem Partner LG Energy Solution für ein in Indiana geplantes viertes gemeinsames US-Batteriezellenwerk nicht weiterverfolgt und das dortige Werk stattdessen mit einem anderen Partner bauen könnte. Dies hat sich mit der Ankündigung der Fabrik in Indiana zusammen mit Samsung SDI nun bewahrheitet.

Die Indiana Economic Development Corporation will zudem Anreize schaffen, um GM und Samsung SDI bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Auch St. Joseph County, Indiana Michigan Power und Northern Indiana Public Service Company wollen laut Pressemitteilung weitere Anreize anbieten.

iedc.in.gov