Audi eröffnet ersten Charging Hub in Österreich

Audi hat seinen ersten Charging Hub in Österreich eröffnet. Er steht in Salzburg und ist der vierte eigene Schnellladestandort der Volkswagen-Marke nach Nürnberg, Zürich und Berlin.

Ähnlich wie in der deutschen Hauptstadt bietet der Audi Charging Hub vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit 320 kW Leistung. Um den Netzanschluss zu entlasten, verfügt das Charging Hub über einen stationären Batteriespeicher. Die Besonderheit: Als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien – sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Somit ist kein Mittelspannungsanschluss nötig und die 320 kW sind konstant abrufbar – auch wenn alle Ladepunkte belegt sind.

„Wir freuen uns, den Audi charging hub in Salzburg als vierten Standort weltweit eröffnen zu können“, sagt Thomas Beran, Markenleiter Audi Österreich. „Flexible und premiumgerechte Schnellladeinfrastruktur im städtischen Raum wird aufgrund des steigenden Elektroanteils bei Kraftfahrzeugen immer wichtiger.“

Der neue Ladepark liegt unweit der MOONCITY, Salzburgs Kompetenz- und Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität. Charge Point Operator (CPO) ist die Firma Moon Power, die den Stromeinkauf abwickelt und das komplette Abrechnungssystem betreibt.











Zudem gibt Audi in der Mitteilung Einblicke in die bisherige Nutzung des Standortes Nürnberg, wo Audi seit Dezember 2021 den großen Audi Charging Hub mit sechs Ladepunkten auf einem Parkplatz des Messegeländes betreibt. Die Wiederkehrrate liegt demnach bei 70 Prozent. Im Schnitt werden dort bis zu 36 Ladevorgänge am Tag absolviert.

„Zum Start des Audi charging hub im Dezember 2021 hatte kaum jemand diesen Erfolg vorausgesagt. Anfang 2023 hatten wir in Nürnberg bereits den 10.000. Hub-Besucher“, sagt Ralph Hollmig, Projektleiter Charging Hub bei Audi.

Erst vor rund zwei Monaten hatte Audi einen Charging Hub in Berlin eröffnet. Der Standort Zürich war Ende 2022 ans Netz gegangen.

