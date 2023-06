Smartlab-Netze wachsen auf knapp 20.000 Ladepunkte

Die Smartlab Innovationsgesellschaft liefert eine Zwischenbilanz zur Größe ihrer Ladenetzwerke. Insgesamt kommt das seit gut zwölf Jahren am Markt etablierte Unternehmen inzwischen auf knapp 20.000 Ladepunkte im öffentlichen und privaten Bereich.

Die Smartlab Innovationsgesellschaft ist vor allem für das Roamingnetz Ladenetz.de bekannt, betreibt aber seit drei Jahren auch das Netzwerk Ladebusiness (ehemals Ladenetz.de Business-Partner). Bei Ladenetz.de handelt es sich um einen von Smartlab betriebenen Verbund, über den vor allem Stadtwerke ihre öffentlichen Ladepunkte anbieten. Bei Ladebusiness hingegen geht es nicht um rein öffentliche Ladepunkte: Unternehmen mit Ladebusiness-Ladeinfrastruktur bieten ihre eigenen Mitarbeiter- oder Kunden-Ladepunkte auf ihren Parkplätzen zu bestimmten Uhrzeiten als öffentliche Ladepunkte an.

Unter den inzwischen knapp 20.000 Ladepunkten beider Netzwerke gehören nach aktuellen Angaben des Unternehmens über 3.000 Ladepunkte zum Netzwerk Ladebusiness. „Jeden Monat schließen sich bei Ladebusiness drei bis fünf neue Partner aus Industrie und Handel dem Netzwerk an, um ihre Ladepunkte zu vermarkten und Ladelösungen anbieten zu können“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Vor allem Themen wie das Flottenmanagement inklusive Dienstwagenabrechnung und Ladelösungen in der Wohnungswirtschaft (…) seien sehr gefragt und trügen zum Wachstum des Netzwerks bei.

„Bei Ladebusiness angeschlossen sind mittlerweile Unternehmen aus allen Branchen und jeglicher Größe, vom kleinen Handwerksmeister bis zum DAX-Konzern“, äußert Dirk Natschke, Vertriebsleiter der Sparte Ladebusiness.

Hinter der Smartlab Innovationsgesellschaft stehen die Gesellschafter Energie Schwaben, Stadtwerke Osnabrück, STAWAG, BEB GmbH und Thüga. Kern des Geschäfts ist die Vernetzung von Ladeinfrastruktur. „Das Ziel ist ein flächendeckendes Netz in ganz Deutschland sowie europaweite Interoperabilität mit anderen Marktakteuren“, teilt Smartlab mit.

Quelle: Infos per E-Mail