BYD startet Italien-Vertrieb

BYD bringt seine Elektroautos in ein weiteres großes europäisches Land. In Italien startet der chinesische Hersteller aber nicht mit dem üblichen Modell-Trio. Im Fokus steht zunächst der Norden des Landes.

Für den Vertrieb kooperiert BYD mit drei Händlergruppen in Norditalien: Autotorino, Barchetti und Intergea (über die Tochtergesellschaften Theorema und Car Village) werden die ersten Handelspartner in Italien sein, mit Niederlassungen in Mailand, Brescia, Verona, Turin und Florenz. Im Juli wird das Vertriebsnetz von BYD in Italien um die Städte Como, Bergamo, Udine, Modena, Trient und Bozen erweitert.

In Italien erfolgt der Vertriebsstart aber nicht mit dem bekannten Modell-Trio Atto 3, Han und Tang: Das große E-SUV Tang (hier unser Fahrbericht) wird dort nicht angeboten, BYD bringt dort vorerst nur den Atto 3 und den Han auf den Markt. Wie das Unternehmen mitteilt, soll das Angebot in den kommenden Monaten um den Dolphin und den Seal ergänzt werden. Warum BYD in Italien auf den Tang verzichtet, wird in der Mitteilung nicht erläutert.

Dafür stehen die Preise für die beiden Premieren-Modelle fest: Der Atto 3 wird in Italien mit einem Listenpreis von 41.990 Euro (ohne IPT-Steuer) starten. Für die Oberklasse-Limousine Han werden die Chinesen mindestens 70.940 Euro in der Executive-Version mit Metallic-Lackierung verlangen. In „Emperor Red“ und „AI Blue“ ist der Wagen nochmals etwas teurer. Die Preise für den Seal und Dolphin werden noch nicht genannt.

Vor einigen Tagen ist BYD mit seinen E-Autos auch in Frankreich gestartet. Der chinesische Hersteller bietet seine Stromer zudem in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, UK, Irland, Deutschland, Österreich, Spanien und Portugal an.

