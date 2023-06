CYVN Holdings beteiligt sich für 1,1 Mrd Dollar an Nio

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio sichert sich ein Investmentpaket in Höhe von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar (rund 1 Milliarde Euro). Das frische Kapital kommt von CYVN Holdings, einem mehrheitlich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindlichen Investitionsunternehmen.

CYVN Holdings wird zum einen rund 84,7 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von Nio im Wert von 738,5 Millionen US-Dollar erwerben. Der Kaufpreis pro Aktie beträgt also 8,72 US-Dollar. Dieser Deal soll Anfang Juli 2023 abgeschlossen sein. Darüber hinaus hat CYVN Holdings einen Kaufvertrag mit einer Tochtergesellschaft von Tencent, einem bestehenden Nio-Aktionär, über rund 40,1 Millionen Nio-Aktien im Wert von etwa 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Nach Vollzug der beiden Deals wird CYVN Holdings rund sieben Prozent an Nio halten. Neben der finanziellen Transaktion wollen beide Seiten zudem „gemeinsam Möglichkeiten im internationalen Geschäft von Nio verfolgen“.

Nios Börsenperformance war in der vergangenen Zeit von Verlusten geprägt. Die Aktien des Unternehmens verlieren seit zweieinhalb Jahren an Wert. Laut CN EV Post ist die NIO-Aktie seit Anfang 2021 um 85 Prozent gefallen. Und die Geschäftszahlen sind zurzeit noch tiefrot: Im ersten Quartal 2023 belief sich der Umsatz auf knapp 10,7 Milliarden Yuan (1,6 Mrd. US-Dollar), was einem Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 und einem Rückgang von 33,5 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2022 entspricht. Der Nettoverlust betrug in den ersten drei Monaten des Jahres jedoch rund 4,7 Milliarden Yuan (610 Mio. Euro). Das ist mit 165,9 Prozent beträchtlich mehr als im Vorjahresquartal, jedoch um 18,1 Prozent weniger als im vierten Quartal 2022.

Auch die ersten zwei Monate des zweiten Quartals sprechen gegen eine Trendwende. Im Gegenteil: Nio lieferte im April nur 6.658 Fahrzeuge und im Mai nur 6.155 Fahrzeuge aus. Hintergrund ist, dass die Produktion einiger Modelle derzeit ruht, da sie von der NT1.0 auf die NT2.0-Plattform umgestellt werden. Dadurch konnte Nio von dem im Mai wieder anziehenden E-Auto-Markt in China nicht profitieren.

Zum 31. März beliefen sich Nios Barmittel und Barmitteläquivalente, Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, kurzfristige Investitionen und langfristige Festgeldanlagen auf 37,8 Milliarden Yuan. Die Investition von CYVN Holdings dürfte Nio zusätzlich Luft verschaffen.

„Die strategischen Investitionen von CYVN Holdings zeigen die einzigartigen Werte von Nio in der Branche der intelligenten Elektrofahrzeuge. Die Investitionstransaktion wird unsere Bilanz weiter stärken, um unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Beschleunigung des Geschäftswachstums, zur Förderung technologischer Innovationen und zum Aufbau langfristiger Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben“, äußert William Bin Li, Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von NIO. „Darüber hinaus freuen wir uns über die Aussicht auf eine Partnerschaft mit CYVN Holdings, um unser internationales Geschäft auszubauen.“

