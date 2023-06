eMobility update: HiPhi X und Z bestellbar / Batterie-Update bei Volvo / BYD-Vertrieb in Italien

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Wir zeigen Ihnen heute neben den Top-News der Elektromobilität auch Eindrücke vom Elexon-Stand auf der Power2Drive. Und das sind die Nachrichten: Batterie-Update für E-Lkw von Volvo ++ BYD startet Italien-Vertrieb ++ Human Horizons in Deutschland bestellbar ++ ZF-Spatenstich in China ++ Und VWN erinnert an eigene Elektro-Historie ++

#1 – Batterie-Update für E-Trucks von Volvo

Volvo Trucks verhilft seinen mittelschweren Lkw-Modellen FL Electric und FE Electric mit neuen Batterien zu mehr Reichweite. Bestellungen der beiden verbesserten Lkw-Modelle sind ab sofort möglich. Die Auslieferungen sollen im Herbst 2023 beginnen.

#2 – BYD startet Vertrieb in Italien

BYD bringt seine Elektroautos in ein weiteres großes europäisches Land. Für den Vertrieb kooperiert BYD zunächst mit drei Händlergruppen in Norditalien mit Niederlassungen in Mailand, Brescia, Verona, Turin und Florenz. Im Juli wird das Vertriebsnetz von BYD in Italien um die Städte Como, Bergamo, Udine, Modena, Trient und Bozen erweitert.

#3 – HiPhi X und Z in Deutschland bestellbar

Ein weiterer chinesischer Autobauer geht derweil in Deutschland an den Start: Human Horizons beginnt damit die lange angekündigte Expansion seiner Premium-Elektroauto-Marke HiPhi nach Europa: Ab sofort sind in Deutschland und Norwegen das SUV HiPhi X sowie das Coupé HiPhi Z bestellbar. Für Normalverdienende sind diese Elektroautos allerdings außer Reichweite: Die Preise beider Modelle sind sechsstellig.

#4 – Spatenstich für ZF-Komponentenwerk in China

Der deutsche Automobilzulieferer ZF hat mit dem Bau seines „New Energy Vehicle eDrive Project“ in China begonnen. In Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning sollen in erster Linie Achsantriebe vom Band laufen. Laut ZF basieren die Produkte, die in dem neuen Werk produziert werden sollen, auf der modularer Baukasten-Plattform für elektrische Antriebe von ZF.

#5 – VWN erinnert an eigene Elektro-Historie

Zum Schluss haben wir noch ein Schmankerl für Oldtimer-Fans: Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt auf dem VW Bus Festival vom 23. bis 25. Juni in Hannover unter anderem einen fahrfähigen VW-Elektro-Transporter auf Basis des T2 aus. Man könnte auch sagen, dass es sich bei dem Stromer quasi um den natürlichen Vorgänger des ID. Buzz handelt.

