„Batterie-Thermomanagement für schwere Nutzfahrzeuge“ – Dr. Lena Beckmann von Webasto

Wie wichtig das Thermomanagement für die Reichweite eines E-Fahrzeugs und die Langlebigkeit seines Akkus sein kann, vergegenwärtigt Lena Beckmann, Director Product Management Battery bei Webasto Group, in ihrem Vortrag bei unserer Online-Konferenz. „Zu heiß, zu kalt – die Lebenszeit [der Batterie] verringert sich, deswegen ist Thermomanagement eine gute Idee“, so Beckmann.

In Tests habe sich gezeigt, dass mit der Webasto-Thermomanagementeinheit eBTM ausgestattete Antriebsbatterien deutlich höhere Reichweiten und auch schnelleres Laden ermöglichen. Durchgeführt wurden die Versuche bei minus 15 und plus 45 Grad Celsius in einem Elektrobus. Das Ergebnis: Vorkonditionierte Akkus konnten bis zu doppelt so schnell geladen werden. Insbesondere bei zu hohen Temperaturen war die Ladeleistung mit Thermomanagement deutlich höher als ohne. Zudem erhöhte sich bei Batterien mit Thermomanagement die Leistung um bis zu 75 Prozent und die Rekuperation um rund 24 Prozent im Vergleich zu Akkus ohne eBTM.