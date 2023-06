SkyDrive wird eVTOLs in Kooperation mit Suzuki bauen

Der japanische E-Flugtaxi-Entwickler SkyDrive hat eine Grundsatzvereinbarung mit Suzuki zum Bau von eVTOLs geschlossen. Konkret soll eine Produktionsanlage der Suzuki-Gruppe in der japanischen Präfektur Shizuoka genutzt werden, um ab dem Frühjahr das E-Flugtaxi von SkyDrive zu bauen.

Bei dem E-Flugtaxi, das ebenfalls den Namen SkyDrive tragen wird, handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bisherigen zweisitzigen Modells SD-05. Es ist größer und bietet nun drei Sitzplätze, einen für den Piloten und zwei für Passagiere. SkyDrive strebt an, im Jahr 2025 die Lufttüchtigkeitszertifizierung zu erhalten, um das eVTOL auf der Expo 2025 in Osaka zum Einsatz zu bringen, gefolgt von der Musterzertifizierung im Jahr 2026, um mit der Massenproduktion und Auslieferung zu beginnen. SkyDrive arbeitet außerdem auf eine Musterzulassung der Federal Aviation Administration (FAA) an, um den Betrieb in den USA aufzunehmen.

Zur Fertigung des dreisitzigen Flugtaxis wird SkyDrive eng mit Suzuki kooperieren. SkyDrive kündigt an, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft zu gründen, die die oben genannte japanische Produktionsstätte „gemeinsam mit Suzuki nutzen und bis zum Frühjahr 2024 mit dem Bau des eVTOL-Flugzeugs SkyDrive beginnen soll“. Suzuki solle auch in weitere Aktivitäten rund um die Fertigung eingespannt werden, heißt es. Genaueres würde in laufenden Gesprächen vereinbart.

Kurzer Rückblick: Vor drei Jahren vollzog SkyDrive mit dem einsitzigen Vorgänger SD-03 bereits einen öffentlichen bemannten Flugtest. Im September 2022 enthüllte SkyDrive dann erstmals das Design des zweisitzigen SD-05-Modells, das für Flüge bis etwa zehn Kilometer und Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h ausgelegt war. Schon seinerzeit äußerte der japanische Entwickler jedoch, dass das Design und die Spezifikationen noch nicht final seien. Nun ist also klar: Der SD-05 wird im weiterentwickelten Status unter anderem drei Sitze haben und in SkyDrive umbenannt. Die Reichweite soll sich auf 15 Kilometer erhöhen, wobei die 100 km/h als Tempolimit auch für das neue Modell gelten.

Weiterhin sollen sowohl horizontale als auch vertikale Leitwerke für Stabilität im Flug sorgen. Den Auf- und Vortrieb besorgen auch in dem weiterentwickelten Modell zwölf Motor-Propeller-Einheiten, wobei die Japaner nach eigenen Angaben auf ein selbst entwickeltes „einzigartiges Rotorkuppeldesign“ zurückgreifen. Was sich ändert, ist neben den Abmessungen des Flugtaxis das maximale Takeoff-Gewicht – und zwar von 1,1 auf 1,4 Tonnen.

Mit Blick auf die Entwicklung und Herstellung des Batteriesystems für das eVTOL hatte SkyDrive im Sommer 2022 das Unternehmen Electric Power Systems zum Technikpartner gekürt. Der US-Anbieter verfügt über zahlreiche Batteriesysteme, „die derzeit in Demonstrationsgeräten eingesetzt werden“, hieß es seinerzeit. Mit der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) arbeitet EP Systems bereits daran, Batterien für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zu zertifizieren. Angestrebt wird die erste TSO (Technical Standard Order) für das laufende Jahr.

SkyDrive hat seinen Hauptsitz in Toyota City, Präfektur Aichi, und definiert sich als Entwickler und Hersteller von fliegenden Autos und Frachtdrohnen. Im Spätsommer 2022 hatte das Unternehmen erstmals eine Niederlassung außerhalb Japans eröffnet – und zwar in den USA.

Für SkyDrive-CEO Tomohiro Fukuzawa ist die Kooperation mit Suzuki ein großer Schritt in der Entwicklung seines Unternehmens: „Bei Suzuki basieren alle Produktionsaktivitäten auf dem Konzept ‚Kleiner, weniger, leichter, kürzer und sauberer‘ und SkyDrive entwickelt leichte Luftmobile. Suzuki und SkyDrive arbeiten seit März 2022 zusammen und wir freuen uns sehr, dass SkyDrive die Produktionsstätte von Suzuki nutzen wird, um unser eVTOL ‚SKYDRIVE‘ zu bauen. In unserem Bestreben, durchgängig sichere und qualitativ hochwertige Flugzeuge für die Welt herzustellen, sind wir dankbar für das wertvolle Know-how, das wir von Suzuki, einem weltweit führenden Unternehmen in der Automobil-Serienproduktion, lernen werden.“

Toshihiro Suzuki, Präsident der Suzuki Motor Corporation, erwidert: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SkyDrive, da wir ehrgeizig daran arbeiten, wertvolle Produkte zu entwickeln, die zur Verwirklichung einer Welt beitragen, in der die Menschen den Himmel für ihre täglichen Transporte nutzen.“

