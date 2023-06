Fünf E-Busse von MAN in Rostock im Einsatz

Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) nimmt fünf neue E-Busse in Betrieb. Es handelt sich um elektrische Solo- und Gelenkbusse des Typs Lion’s City von MAN, die ältere Dieselfahrzeuge ersetzen.

Konkret handelt es sich um zwei 18 Meter lange Gelenkbusse und drei Exemplare des zwölf Meter langen Solo-Busses. Letztere nutzen sechs Batteriepakete à 80 kWh, auf dem Dach der Gelenkbusse sind acht der Batterien installiert. Damit sollen beide Modelle auf eine Reichweite von rund 210 Kilometern kommen, so die RSAG.

Geladen werden die Fahrzeuge über Nacht auf dem Busbetriebshof in Rostock-Schmarl. Die RSAG setzt bei der Antriebswende allerdings nur teilweise auf E-Busse. Parallel gehen in Rostock auch zehn Biomethan-Busse von MAN in Betrieb. Unabhängig vom Antrieb verfügen die neuen Busse für Rostock über einen barrierefreien Innenraum, USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten, eine Videoüberwachung sowie neue Fahrscheinautomaten mit kontaktloser Bezahlmöglichkeit. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ein Notbrems- und Abbiegeassistent an Bord.

„Diese 15 neuen Busse bilden den Auftakt für den langfristen Umbau unserer gesamten Busflotte. Dabei setzen wir auf einen Mix aus Elektroenergie und Biomethan. Die neuen Antriebstechniken ermöglichen einen nahezu klimaneutralen Betrieb und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Antriebswende in Rostock“, heißt es auf der RSAG-Website. „Die neuen Modelle ersetzen planmäßig ältere Dieselfahrzeuge und sollen einen essentiellen Beitrag zum Ziel unserer Hansestadt leisten, bis 2035 klimaneutral zu werden.“

Die RSAG hat bereits seit 2021 zwei E-Busse von Iveco in der Flotte, allerdings sind diese auf der Linie 37 in Warnemünde unterwegs.

