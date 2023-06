eMobility update: Zeekr nennt Europa-Preise / BMW Batteriemontage / Volvo verbaut Tesla-Ladesystem

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“. Wir zeigen Ihnen heute einmal mehr die News und Highlights der Elektromobilität. Und das sind die Meldungen: BMW baut Batteriemontage in South Carolina ++ Volvo verbaut Tesla-Stecker ++ Das kosten die E-Autos von Zeekr in Europa ++ E.ON kauft die Lade-App Elvah ++ Und Stellantis führt Free2move Charge ein ++

#1 – BMW: Batteriemontage entsteht in Woodruff

BMW hat im US-Bundesstaat South Carolina mit dem Bau eines neuen Werks für die Montage von Hochvoltbatterien begonnen. Dort werden künftig jene Akkus der sechsten Generation montiert, die anschließend im nahegelegenen Werk Spartanburg für E-Autos verwendet werden. Angekündigt hatte BMW das Montagewerk bereits im Herbst des vergangenen Jahres.

#2 – Auch Volvo verbaut Tesla-Ladesystem

Mit Volvo wird nun auch ein europäischer Autohersteller den Ladeport von Tesla verbauen. Ab 2025 will Volvo das Ladesystem in seinen Elektroautos auf dem nordamerikanischen Markt anbieten und somit den direkten Zugang zum Supercharter-Netzwerk von Tesla ermöglichen.

#3 – Zeekr nennt Europa-Preise für 001 und X

Immer mehr chinesische Elektroauto-Hersteller kommen nach Europa: Nun startet auch die Geely-Marke Zeekr den Vorverkauf zweier Modelle in den ersten beiden europäischen Märkten. Der Zeekr 001 und der Zeekr X können ab sofort in den Niederlanden und in Schweden vorbestellt werden. Damit sind nun auch die ersten europäischen Preise bekannt.

#4 – E.ON kauft insolvente Elvah-App

Der Energiekonzern E.ON übernimmt das für seine Lade-App bekannte eMobility-Startup Elvah inklusive aller rund 50 Mitarbeitenden. Der Vollzug der Transaktion wird schon zum 30. Juni erwartet. Elvah befand sich seit April in einem vorläufigen Insolvenzverfahren und stand damit zum Verkauf.

#5 – Stellantis führt Free2move Charge ein

Stellantis launcht unter dem Namen Free2move Charge ein Ökosystem für Ladeinfrastruktur und Energiemanagement. Dieses soll den Bedarf von Elektrofahrzeug-Kunden komplett abdecken. Erste Produkte und Services werden derzeit in Nordamerika und anschließend auch in Europa eingeführt.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>