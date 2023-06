Stellantis führt Lade-Ökosystem Free2move Charge ein

Stellantis launcht unter dem Namen Free2move Charge ein Ökosystem für Ladeinfrastruktur und Energiemanagement, das den Bedarf von Elektrofahrzeug-Kunden komplett abdecken soll. Erste Produkte und Services werden derzeit in Nordamerika und anschließend auch in Europa eingeführt.

Free2move Charge gehört zum neuen Geschäftsbereich Charging & Energy von Stellantis und adressiert die Bedürfnisse von E-Fahrzeugkunden zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Die neue Marke bezeichnet der Autobauer als „einen entscheidenden Faktor bei der Umsetzung des Strategieplans Dare Forward 2030“. In diesem hat sich Stellantis bekanntlich bis 2030 das Ziel gesetzt, einen Absatzmix von 100 Prozent Batterie-elektrischen Pkw in Europa und von 50 Prozent bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten zu erreichen.

Der neue Ladeservice soll künftig die drei Bereiche Free2move Charge Home, Free2move Charge Business und Free2move Charge GO umfassen. Bei Ersterem handelt es sich um ein Komplettangebot zur Realisierung und zum Betrieb von Ladeanlagen bei Privatkunden. Die Business-Variante soll Geschäftskunden eine Plattform mit einer ganzen Palette an Lade- und Energieservices bieten. Und mit Free2move Charge GO will Stellantis seinen Kunden „den reibungslosen Zugang zum größtmöglichen, aktiv beaufsichtigten Netzwerk öffentlicher Ladepunkt gewähren“. Dazu kooperiert das Unternehmen mit Partnern, die demnächst bekannt gegeben werden sollen. Nach und sollen Kunden unterwegs von „weiteren hochklassigen Funktionen“ profitieren können, genannt werden etwa Plug & Charge, Reservierungen, Treueprogramme, Abonnements, Prepaid-Pakete, Einzelfakturierung oder das Aufladen am gewünschten Standort nach Bedarf.

Das neue Lade-Ökosystem wird dabei die Stellantis Energy Cloud nutzen und „eine nahtlose Integration mit den mobilen Apps der einzelnen Fahrzeugmarken sowie der hochmodernen STLA SmartCockpit-Plattform bieten“, die 2024 auf den Markt kommen soll. Einzug halten werden dann intelligente Routen- und Ladeempfehlungen, die sich „an tatsächlicher Nutzung und tatsächlichem Bedarf“ orientieren, wie Stellantis mitteilt. Dazu führe Free2move die Kunden durch einen Onboarding-Prozess zur Klärung ihres individuellen Bedarfs, ermögliche eine umfassende Personalisierung und verbessere mittels KI und maschinellen Lernens stetig das Wissen, um das komfortabelste individuelle Ladeerlebnis garantieren zu können, heißt es.

„Während die Elektromobilität immer schneller zum Mainstream wird, erwarten unsere Kundinnen und Kunden, dass wir mehr als nur ein Mobilitätsanbieter sind“, äußert Ricardo Stamatti, Senior Vice President der Charging & Energy Business Unit bei Stellantis. „Mit der Einrichtung einer dezidierten Geschäftseinheit, die unsere mutige Elektrifizierungsstrategie unterstützt und als logische Erweiterung unserer ikonischen Marken in Erscheinung tritt, positionieren wir uns als echter Wegbereiter. Free2move Charge ist das erste Produkt-Rollout, das alle unsere Ziele verkörpert: Leistung, Mehrwert, Nachhaltigkeit und die Bereitstellung der Freiheit der Elektromobilität für alle.“

media.stellantis.com