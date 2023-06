USA wollen Fertiger von E-Fahrzeugen subventionieren

Die US-Regierung will zwei Milliarden US-Dollar aus dem Inflation Reduction Act investieren, um die inländische Produktion von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu beschleunigen. Dabei sollen Projekte priorisiert werden, die dazu beitragen, gefährdete Arbeitsplätze zu erhalten.

Wie das US-Energieministerium ankündigt, soll das Programm „Domestic Manufacturing Conversion Grants“ Zuschüsse für die Herstellung effizienter E-Fahrzeuge bereitstellen, im Einzelnen für Vollhybrid-, Plug-in-Hybrid-, Batterie-elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Dabei sollen Projekte den Vorzug erhalten, bei denen entweder Produktionsanlagen saniert bzw. umgerüstet werden oder Werke, die kürzlich ihren Betrieb eingestellt haben oder voraussichtlich in naher Zukunft ihren Betrieb einstellen werden. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten.

Weitere Details zu dem Programm sind noch nicht bekannt. Laut dem Energieministerium hat es den Status eies „Notice of Intent“ – also einer Absichtserklärung. Die Mittel sollen „voraussichtlich in den kommenden Monaten“ verfügbar sein. Interessenten für die Förderung können sich bereits bei dem Ministerium registrieren, um demnächst weitere Informationen zu erhalten.

US-Präsident Joe Biden hatte den Inflation Reduction Act im August 2022 unterzeichnet. Damit trat seinerzeit unter anderem eine Reform der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Kraft. Der Act kombiniert grundsätzlich Anreize für Verbraucher und Unternehmen zum Kauf sauberer Fahrzeuge mit Programmen zur Ausweitung der Herstellung und Beschaffung von Fahrzeugkomponenten und wichtigen Mineralien in den Vereinigten Staaten.

Der Inflation Reduction Act gilt als umbenannte Version des „Build Back Better“-Plans des US-Präsidenten. In die Gremien eingebracht worden war das gesamte Klimaschutzpaket von Bilden einst mit knapp zwei Billionen Dollar. In der Folge wurde es im Gesetzgebungsprozess gestutzt. In der verabschiedeten Version umfasst es 369 Milliarden Dollar. Das Gesetz umfasst zahlreiche Klimaschutz-Ausgaben wie etwa die US-Herstellung von Solarmodulen und Windkraftanlagen (60 Milliarden Dollar), Forschung im Bereich Clean Tech (27 Milliarden Dollar) oder auch die Reduktion der Emissionen in der Landwirtschaft (20 Milliarden Dollar). Aber eben auch viele Impulse für die Elektromobilität, wobei die Förderungen stets mit der lokalen Wertschöpfung in den USA oder bei Freihandelspartnern verknüpft sind, was in der Vergangenheit zu Spannungen mit der EU geführt hat. Inzwischen sind beide Seiten dabei, den Weg für ein Abkommen zu ebnen, das einem Subventions-Hochrüsten entgegenwirkt.

