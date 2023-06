Solaris erhält E-Bus-Folgeauftrag aus Dänemark

Solaris wird weitere Elektrobusse nach Aarhus liefern. AarBus, das ÖPNV-Unternehmen in Dänemarks zweitgrößter Stadt, hat 56 elektrische Gelenkbusse beim polnischen Hersteller geordert.

Die E-Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 Electric sollen in zwei Tranchen nach Aarhus geliefert werden. 31 Exemplare erhält AarBus 2024 und die restlichen 25 in 2025, wie es in der Mitteilung des polnischen Busherstellers heißt. Den Vertragswert beziffert Solaris auf 37 Millionen Euro.

Die bestellten Busse verfügen über 450 kWh große Batterien, die dem Betreiber „eine hohe Reichweite und Einsatzfähigkeit den ganzen Tag über“ ermöglichen sollen. Der Antrieb erfolgt über eine E-Achse mit zwei integrierten Motoren. Geladen werden die Busse per Kabel im Depot, eine Schnelllademöglichkeit für Zwischenladungen unterwegs wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Die E-Gelenkbusse, die Aarhus 2021 bei Solaris geordert hatte, verfügten noch über einen Top-Down-Pantografen. Stattdessen werden Features wie die Klimaanlage „für optimale thermische Bedingungen im Fahrzeuginnenraum für die Passagiere“ betont, zudem verfügen die Fahrzeuge zur besseren Wärmedämmung über eine Doppelverglasung.

Aarhus strebt bis 2030 einen fossilfreien öffentlichen Nahverkehr an. Jeweils 29 E-Busse von Solaris und Volvo sind dort bereits im Einsatz. „Die Tatsache, dass wir die Zahl der Elektrobusse fast verdoppeln, bedeutet, dass fast 80 Prozent unserer Busse mit Strom fahren werden“, sagt Nicolaj Bang, Stadtrat für Technologie und Umwelt in Aarhus. „Der offensichtliche Vorteil besteht darin, dass sie weniger Lärm erzeugen und dass dies auch einen großen Einfluss auf unsere Reduzierung des CO2-Ausstoßes und einen geringeren Dieselverbrauch haben wird.“

