GOFAST eröffnet HPC-Park am Flughafen Zürich

GOFAST hat einen öffentlichen Schnellladehub am Flughafen Zürich in Betrieb genommen. An den derzeit acht Ladeplätzen können E-Autos mit Leistungen von bis zu 300 Kilowatt laden. Die Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau hat GOFAST nach eigenen Angaben bereits geschaffen.

Der Ladepark verfügt über ein Solardach mit einer Durchfahrtshöhe, die sich nach Angaben von GOFAST auch für E-Lkw eignet. Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um Exemplare des Schweizer Herstellers EVTEC. EVTEC war bekanntlich ein Gründungsmitglied bei GOFAST, hatte aber im Juni 2022 seine Anteile an die Mehrheitsaktionärin Energie 360° verkauft. Bereits damals hieß es aber, dass GOFAST weiter Ladesäulen von EVTEC beziehen werde.

„Nachdem wir in den Parkhäusern bislang rund 50 Parklätze mit AC-Ladestationen für langsames Laden haben, wollten wir noch mehr Kunden den Zugang zu einer Ladestation ermöglichen“, äußert Stefan Gross von der Flughafen Zürich AG.

Neben der bestehenden Anlage sind auf dem Gelände bereits Dachfundamente und Bodenplatten für den weiteren Ausbau der Anlage sichtbar. „Wir rechnen damit, dass wir mit dem jetzigen Ausbau in einigen Jahren an die Kapazitätsgrenze stoßen werden“, sagt GOFAST-CEO Domenic Lanz. Die Erfahrungswerte und auch der Vergleich mit der internationalen Entwicklung zeigten, dass bei Schnelladehubs einerseits hohe Ladeleistungen aber zunehmend auch ausreichende Ladeplätze zur Verfügung gestellt werden müssten. „Bei den Tiefbauarbeiten sind deshalb bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, die bestehende Kapazität bei Bedarf relativ schnell erhöhen zu können.“

GOFAST hatte Anfang des Jahres bereits einen Ladepark an der Raststätte Thurau Nord mit den seinerzeit „ersten Ladesäulen mit mehr als 150 kW in der Gegend“ eröffnet. An der Raststätte Thurau Süd entsteht zurzeit eine baugleiche Lade-Anlage.

gofast.swiss