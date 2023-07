EKPO liefert BZ-Stacks für Kreuzfahrtschiff

EKPO Fuel Cell Technologies, das Brennstoffzellen-Joint-Venture von ElringKlinger und Plastic Omnium, hat einen Auftrag zur Lieferung von Brennstoffzellenstacks für ein Kreuzfahrtschiff erhalten. Die Auslieferung der ersten NM12-Stacks hat bereits begonnen.

Der Auftrag eines nicht namentlich genannten internationalen Kreuzfahrtunternehmens beinhaltet die Lieferung von NM12-Single-Brennstoffzellenstacks für zunächst ein Kreuzfahrtschiff einer weltweit agierenden Reederei und umfasst zunächst ein Volumen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich, wie es in der Mitteilung heißt. Der Auslieferungsstart der Stacks erfolgte bereits in der ersten Jahreshälfte 2023. Nähere Details zu den Schiff selbst, in dem die Stacks eingesetzt werden sollen, werden aber nicht genannt.

Das NM12-Single-PEMFC-Stackmodul ist mit 359 Zellen erhältlich. Bei 2,5 bar Betriebsdruck erreicht es bis zu 123 kW elektrische Leistung. Die NM12-Stackmodule sind laut EKPO insbesondere für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z.B. im maritimen Bereich, konzipiert.

„Die Vereinbarung hat großes Potenzial für die Zukunft und gibt uns Bestätigung, mit unseren Brennstoffzellenstacks zur Entwicklung eines ökologisch nachhaltigen Schiffverkehrs beizutragen“, sagt Gernot Stellberger, Geschäftsführer der EKPO Fuel Cell Technologies. „Darüber hinaus beweist der Auftrag, dass unsere Brennstoffzellenstacks vielfältig einsetzbar sind – nicht nur auf der Straße bei Bussen, Nutzfahrzeugen und Pkw, jenseits der Straße, bei Industrieanwendungen und auf der Schiene, sondern eben auch auf dem Wasser.“

