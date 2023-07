E.ON nimmt Zaptec in Wallbox-Angebot auf

Der norwegische Ladeinfrastruktur-Hersteller Zaptec hat mit dem Energiekonzern E.ON einen Rahmenvertrag über den Vertrieb seiner Produkte in 18 europäischen Ländern unterzeichnet. E.ON vertreibt die Zaptec-Produkte über seine digitalen Kanäle an Privatkunden zunächst in Schweden und Norwegen.

In Schweden wird die Wallbox Zaptec Go ab sofort über E.ON im Rahmen eines Pakets, das auch die Installation und den Stromtarif umfasst, vertrieben. Ab dem Herbst 2023 soll das Paket auch in Norwegen erhältlich sein, wie Zaptec mitteilt.

Weitere Märkte werden in der Mitteilung noch nicht genannt. Bei 16 ausstehenden Ländern und der hiesigen Verbreitung von E-Autos ist es aber wahrscheinlich, dass der deutsche Energieversorger die Zaptec-Produkte auch hierzulande anbieten wird. Denkbar ist auch ein Vertrieb in Österreich, dort hat die eMobility-Tochter E.ON Drive erst kürzlich eine eigene Gesellschaft mit Sitz in Wien gegründet.

Erst in diesem Frühjahr hatten die Norwegen mit der Zaptec Pro eine weitere Wallbox für den deutschen Markt vorgestellt, die sowohl für privates als auch gewerbliches Laden im halböffentlichen Bereich entwickelt wurde. Gefertigt werden die Ladegeräte von Zaptec in Norwegen beim Hauptproduktionspartner Westcontrol sowie seit dem Herbst 2022 auch von Sanmina in Bayern, konkret in Gunzenhausen.

- ANZEIGE -

Peter Bardenfleth-Hansen, CEO von Zaptec, glaubt, dass das europäische Abkommen ein „wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Vision der Elektromobilität auf dem Kontinent“ sei. „E.ON ist eines der führenden Energieunternehmen Europas und bringt Know-how und Ressourcen mit, die Sicherheit und Nutzen für unsere Expansionspläne bieten“, so der CEO. „Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses europäische Rahmenabkommen in Zukunft zu mehr Elektroautos und einem besseren Zugang zu Elektroladegeräten beitragen wird.“

„Zaptec produziert qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen. Wir freuen uns sehr über die Vereinbarung, die unser Produktportfolio um eine schnelle, elegante Ladestation mit intelligenten Funktionen ergänzt, die effizient lädt und sich an die niedrigsten Strompreise anpasst“, sagt Robert Tretinjak, Leiter E.ON eMobility.

zaptec.com