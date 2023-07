Chargemap bietet im Abo Ionity-Rabatte

Nutzer der Ladeplattform Chargemap erhalten über ein Abo jetzt Zugang zu Vorzugspreisen an den ultraschnellen Ladestationen des Ionity-Netzes in Europa und können so bis zu 30 Prozent sparen. In Deutschland fällt der Rabatt jedoch geringer aus.

Das Abonnement für das Ionity-Netz kann nur mit einem aktiven Chargemap Pass genutzt werden. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei drei Monaten und kostet für diesen Zeitraum 38,70 Euro. Danach liegt die Monatsrate bei 12,90 Euro, es gibt aber keine weitere Vertragsbindung.

Die Vorzugspreise an Ionity-Stationen über das Abo hängen vom jeweiligen Land ab. In Deutschland werden 64 Cent statt regulär über Chargemap 82 Cent pro kWh fällig, also 22 Prozent weniger. In Frankreich sind es mit Abo 0,53 statt 0,72 Euro/kWh, in Österreich 0,65 statt 0,82 Euro.

Für Deutschland bedeutet das: Bei 18 Cent Preisvorteil je Kilowattstunde lohnt sich das Abo, wenn man mehr als 72 kWh jeden Monat nur bei Ionity lädt – wenn einfach die Chargemap-Preise mit und ohne Abo zugrunde gelegt werden. Über die (nach einem Jahr meist kostenpflichtigen) Angebote einiger Hersteller lassen sich jedoch höhere Einsparungen erzielen. Und selbst über das Ionity-eigene Abo namens Passport ist die Ersparnis größer: Für 11,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) sinkt der kWh-Preis um 20 Cent, also in Deutschland auf 0,59€/kWh – hier lohnt sich das Abo also schon ab 60 kWh pro Monat bei Ionity.

Der Vorteil des Chargemap-Angebots: Hier gibt es nicht nur Zugang zu Ionity, sondern auch zu den Ladestationen von mehr als 800 weiteren Betreibern in Europa – die erwähnten Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent gibt es aber nur an Ionity-Säulen.

„Das Ionity-Netzwerk hat mit seiner massiven Bereitstellung von Ladestationen die Elektromobilitätslandschaft geprägt und ist zu einem der bevorzugten Netzwerke für Chargemap-Pass-Benutzer geworden“, sagt Yoann Nussbaumer, Gründer und CEO von Chargemap. „Ich freue mich, dass wir nun ein auf die regelmäßigen Nutzer des Ionity-Netzwerks zugeschnittenes Tarifmodell anbieten können, das ganz einfach über unsere mobile App aktiviert werden kann.“

Quelle: Info per E-Mail, chargemap.com (Angebotsseite), chargemap.com (Preisübersicht nach Ländern)