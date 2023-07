Virta stellt „Virta Payment Kiosk“ für Ladesäulen vor

Der finnische Ladeinfrastruktur-Dienstleister Virta ermöglicht mit Mastercard und FIS Worldpay Kartenzahlungen an all seinen Ladestationen in Europa. Der nun vorgestellte „Virta Payment Kiosk“ liefert eine Lösung für nahtlose Kartenzahlungen an bestehenden und neuen Ladestationen in Europa.

Die Lösung mache Kartenzahlungen auch für die Ladestationen-Betreiber finanziell attraktiv, gibt das finnische Unternehmen in seiner Mitteilung an. Die geringen Kosten und die schnelle Implementierungszeit können laut Virta realisiert werden, da der „Virta Payment Kiosk“ mehrere individuelle Ladestationen am selben Standort verwalten kann und die Möglichkeit besteht, bestehende AC- und DC-Ladestationen damit nachzurüsten.

Der Virta Payment Kiosk ist zudem in das bestehende Zahlungs- und Rechnungssystem von Virta integriert und komme den aktuellen (PSD2) und zukünftigen (PSD3 und AFIR) gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen nach, so die Finnen. Der Virta Payment Kiosk ist jetzt für alle Ladestationsbetreiber der Plattform Powered by Virta in Deutschland verfügbar. Sprich: Darüber können die Betreiber die Pflicht für ein Bezahlterminal erfüllen, die in Deutschland zum 1. Juli 2024 in Kraft tritt.

Ein erster Roll-out des Virta Payment Kiosks beginnt mit Ladestationen von Virta-Netzwerkpartnern in Schweden und Finnland sowie an ausgewählten Schlüsselstandorten in Norwegen, Dänemark und Island. Ziel ist es, bis Ende 2025 Kartenzahlungen an allen Ladestationen der Plattform Powered by Virta in Europa zu ermöglichen. Derzeit sind rund 90.000 Ladepunkte in 35 Ländern an die Virta-Plattform angeschlossen. Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Ladepunkte in Europa bis Ende 2025 verfünffacht.

- ANZEIGE -

„Die Virta Plattform ermöglicht bereits Einmal- und Postpaid-Kartenzahlungen in der Virta App. Die Erweiterung des Angebots an Zahlungsmethoden um die Verwendung von physischen Karten an den Ladestationen vervollständigt die Wahlfreiheit und Flexibilität für Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagt Elias Pöyry, Mitbegründer und Chief Business Development Officer von Virta. „Als weltweit führender Anbieter von Kartenzahlungen sind Mastercard und Worldpay die perfekten Partner, um die höchste Qualität bei der Nutzungserfahrung zu gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass der Virta Payment Kiosk die Auslastung der Ladestationen erhöhen wird, insbesondere in stark frequentierten öffentlichen Bereichen.“

Laut einer Umfrage von Mastercard aus dem Jahr 2021 haben sich 65 Prozent der Befragten in Europa für die Kartenzahlung als bevorzugte Zahlungsmethode ausgesprochen, um die Anzahl der derzeit benötigten Apps und RFID-Tags zu reduzieren. „Der Mangel an kohärenten und benutzungsfreundlichen Bezahloptionen an Ladestationen ist seit Langem ein Problem für Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen. Wir freuen uns daher, mit Virta und Worldpay zusammenzuarbeiten, um neue Zahlungsstandards für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen zu schaffen und zu einer nachhaltigen Mobilität beizutragen“, sagt Erik Gutwasser, Divisional President Nordics & Baltics bei Mastercard.

virta.global