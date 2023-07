BMW enthüllt Elektro-Zweirad CE 02

BMW bietet mit der CE 02 jetzt ein neues Elektro-Zweirad für urbane Ballungsräume. Die Maschine mit einer Spitzenleistung von 11 kW oder alternativ 4 kW dürfte laut einem Medienbericht aber nicht in Berlin, sondern in Indien gefertigt werden.

Das aus dem 2021 präsentierten Concept CE 02 hervorgegangene neue Serienmodell kommt in zwei Versionen auf den Markt: Mit einer Nennleistung von 6 kW, einer Maximalleistung von 11 kW und 95 km/h Höchstgeschwindigkeit oder alternativ mit einer Nennleistung von 3,2 kW, einer Spitzenleistung von 4 kW und 45 km/h Topspeed. Die Startpreise in Deutschland liegen bei 7.500 Euro (4 kW) bzw. 8.500 Euro (11 kW).

BMW gibt an, dass die CE 02 „weder E-Motorrad noch E-Scooter“ sei, sondern genau dazwischen positioniert wurde, um speziell Jugendliche anzusprechen. Die leistungsstärkere Variante kann in Deutschland ab 16 Jahren gefahren werden, die auf 4 kW begrenzte Variante hierzulande bereits ab 15 Jahren oder auch lediglich mit dem B-Führerschein. Das Fahrzeug wartet mit einem Gewicht von 132 bzw. 119 kg und eine geringen Sitzhöhe von nur 750 mm auf und soll sowohl robust als auch „spielerisch zu handeln“ sein.

Die 11-kW-Version kommt laut BMW auf eine Reichweite von über 90 km nach WMTC, für die 4-kW-Version gibt der Hersteller keine Reichweite an. Auch zur Batteriekapazität äußert sich BMW in einer begleitenden Mitteilung nicht. Ergänzend wird dort aber ein Drehmoment von 55 Nm und ab Werk ein externes Ladegerät mit 0,9 kW zum Laden an handelsüblichen Haushaltssteckdosen erwähnt. Nutzer können während der Fahrt zudem zwischen den Fahrmodi „Flow“ und „Surf“ wählen. Ersterer steht für „die optimale Antriebsabstimmung für das Mitschwimmen im städtischen Verkehr“ und Letzterer für ein dynamisches Fahrerlebnis.

Beim Aufbau der Maschine sind vor allem eine Telegabel vorne sowie Stahlrahmen und Einarmschwinge hinten zu nennen. Außerdem im Verhältnis große Räder. Optisch dient Schwarz als Grundfarbe für Rahmen, Räder, Frontfender und Gabelbrückenverkleidung sowie Grau für die Motorabdeckung. BMW betont unter anderem das „Wechselspiel aus matten und hochglänzenden Oberflächen“. Zur weiteren Ausstattung gehört ein TFT-Display im Cockpit, eine USB-C-Ladebuchse und die Kompatibilität zur BMW Motorrad Connected App.

In der im Konfigurator auswählbaren Sonderausstattung Highline wertet BMW das Motorrad gegen 880 Euro Aufpreis weiter auf. Inbegriffen sind dann ein externes Ladegerät für die Haushaltssteckdose mit 1,5 kW, heizbare Griffe, eine Smartphone-Ablage, ein dritter Fahrmodus namens „Flash“, weiter Farbgebungsoptionen und erweiterte App-Funktionen.

Der BMW CE 02 folgt rund zwei Jahre nach dem CE 04, ein weiteres E-Zweirad für urbane Ballungsräume. Während der bis zu 31 kW starke CE 04 im Motorradwerk Berlin in Serie produziert wird, lässt BMW die neue CE 02 laut „Berliner Zeitung“ aber bei der TVS Motor Company in Indien fertigen. Während sich der Hersteller nicht zum weiteren Zeitplan äußert, gibt es auch zu diesem Punkt in der Zeitung Infos: „Ende des Jahres soll die CE-02-Produktion in Indien anlaufen. Anfang nächsten Jahres kommt das mindestens 7.500 Euro teure Elektro-Zweirad auf den Markt“, heißt es in dem Artikel.

press.bmwgroup.com