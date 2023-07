eMobility update: Elektro-Zweirad von BMW / VW senkt ID.3 China-Preise / Audi braucht Drittanbieter

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Ausgabe: VW senkt ID-3-Preise in China deutlich ++ Audi will konzernfremde E-Plattform nutzen ++ BMW enthüllt Elektro-Roller für die City ++ Vattenfall baut 1.500 Ladepunkte in München ++ Und Renault verlängert Umweltbonus-Garantie ++

#1 – VW senkt ID.3-Preise in China deutlich

Volkswagen hat die Preise für seine Elektromodelle in China stark gesenkt – offiziell im Rahmen einer limitierten Rabattaktion. Die beiden Varianten des ID.3 kosten im Reich der Mitte dadurch nun rund 22 Prozent weniger als zuvor. Die neuen Preise des kompakten Elektroautos liegen umgerechnet bei rund 15.800 bzw. 18.900 Euro.

#2 – Audi braucht Basis eines anderen Herstellers

Audi erwägt laut einem Medienbericht, in China erstmals eine Elektroauto-Plattform von einem Wettbewerber zuzukaufen. Hintergrund ist wohl die Verzögerung bei der neuen Konzernplattform SSP – auf die Audi nicht warten kann oder will. Das berichtet die „Automobilwoche“ unter Berufung auf Unternehmenskreise.

#3 – BMW enthüllt Elektro-Zweirad CE 02

BMW bringt ein neues Elektro-Zweirad für urbane Ballungsräume mit dem Namen CE 02 an den Start. Das Serienmodell geht aus dem vor zwei Jahren präsentierten Concept CE 02 hervor. Der Elektro-Roller kommt in zwei Versionen auf den Markt: Die erste bietet eine Nennleistung von 6 kW, eine Maximalleistung von 11 kW und 95 km/h Höchstgeschwindigkeit.

#4 – 1.500 Immobilien-Ladepunkte für München

Vattenfall und das Münchner Wohnungsbau-Unternehmen Dawonia treiben gemeinsam den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voran. Bis 2030 sollen mindestens 1.500 Stellplätze der Mieterinnen und Mieter der Wohnungsbaugesellschaft mit Ladepunkten ausgestattet sein.

#5 – Renault verlängert Umweltbonus-Garantie

Renault hat in Deutschland seine Umweltbonus-Garantie bei privaten Bestellungen verlängert – und zwar bis Ende August. Das Angebot gilt für die E-Tech Electric-Modelle Megane, Kangoo, Twingo und Zoe. Das erste Garantie-Versprechen rund um den Umweltbonus stammt von Anfang März und galt auch zunächst nur in diesem Monat.

