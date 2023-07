VW senkt ID.3-Preise in China deutlich

VW hat die Preise für seine Elektromodelle in China stark gesenkt, offiziell im Rahmen einer limitierten Rabattaktion. Die beiden Varianten des vom Joint Venture SAIC-Volkswagen angebotenen ID.3 kosten nun 22,7 Prozent bzw. 21,9 Prozent weniger als zuvor.

Die neuen Preise des ID.3 liegen bei 125.888 Yuan bzw. 149.888 Yuan, was umgerechnet rund 15.800 Euro bzw. 18.900 Euro entspricht. Die Preissenkungen für den ID.3 gelten bislang aber nur im Juli und sind auf 7.000 Exemplare limitiert. Außerhalb der Aktion liegen die Listenpreise bei 162.888 bzw. 191.888 Yuan. Den ID.3 bietet VW in China nur in dem Joint Venture mit SAIC an. Laut der Website von SAIC-VW handelt es sich bei dem in China angebotenen ID.3 allerdings noch um das Modell vor der im Frühjahr (für Europa) vorgestellten Modellpflege. Denkbar ist also auch, dass es sich bei der Juli-Rabattaktion um eine Art Abverkauf handelt, bevor die Produktion angepasst wird.

Auch die von VW zusammen mit FAW angebotenen Elektromodelle ID.4 Crozz und ID.6 Crozz werden billiger und sind nun ab 183.900 Yuan (minus 34.000 Yuan) bzw. 195.900 Yuan (minus 63.000 Yuan) erhältlich. Auch hier handelt es sich offiziell um eine Rabattaktion, mit denen das 70-jährige Bestehen von FAW gefeiert werden soll. Bei den entsprechenden Modellen von SAIC-Volkswagen, dem ID.4 X und dem ID.6 X, gibt es aktuell keine Rabattaktion. Der ID.4 X startet derzeit bei 195.888 Yuan, der ID.6 X bei 259.888 Yuan.

Nachdem es im Frühjahr 2023 – ausgelöst durch eine massive Preissenkung bei Tesla im Januar – einen regelrechten Preiskampf (vor allem bei den mittelgroßen SUV) gegeben hatte, hatte sich die Situation in den vergangenen Wochen wieder stabilisiert.

Kurz zuvor hatte der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) zusammen mit 16 Autobauern eine Erklärung unterzeichnet, in der letztere sich verpflichteten, „die Ordnung des fairen Wettbewerbs auf dem Markt nicht durch anormale Preise zu stören“. Diese Erklärung wurde aber kurze Zeit später vom CAAM wieder einkassiert, da dieser „nicht mit den Grundsätzen des chinesischen Antimonopolgesetzes vereinbar“ sei. SAIC und FAW hatten diese Erklärung unterzeichnet, Volkswagen jedoch nicht.

Übrigens: Auch bei anderen Herstellern hatte dieser „Preis-Frieden“ in China nur kurz Bestand: Ende vergangener Woche hatte auch Tesla umgehend wieder Bar-Rabatte für neu angeworbene des Model 3 und Model Y eingeführt.

