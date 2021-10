SAIC-VW läutet Verkauf des ID.3 in China ein

Volkswagen hat den Verkauf des ID.3 in China gestartet. Angeboten werden drei Varianten zu Preisen ab 159.888 Yuan, umgerechnet circa 21.500 Euro. Produziert wird der Kompaktstromer vor Ort wie berichtet von SAIC Volkswagen in Anting.

Laut einem Bericht des chinesischen Elektroauto-Portals CnEVPost hat der Verkauf des ID.3 am Freitag begonnen. Die Einstiegsvariante soll besagte 159.888 Yuan (rund 21.500 Euro), die anderen beiden Varianten je 173.888 Yuan (rund 23.400 Euro) kosten. Details zu diesen Varianten nennt das Portal nicht. In verschiedenen Medien ist aber die Rede davon, dass es sich jeweils um Modelle mit 125-kW- und 310-Nm-Hinterradantrieb und dem mittelgroßen 58-kWh-Akku handelt.

Klar ist ferner, dass das in China hergestellte Modell mit 4.261 x 1.778 x 1.568 mm etwas schmaler und leicht höher ausfällt als die europäische Variante. Der Radstand von 2,77 Meter bleibt aber identisch. Produziert wird der China-ID.3 von SAIC-VW zusammen mit dem ID.4 X und ID.6 X in Anting. Zuvor schon länger kursierende Gerüchte zu einem Marktstart des Kompaktstromers in China hatte Volkswagen im August offiziell bestätigt.

Apropos ID.4 X und ID.6 X: Die Preise dieser beiden Modelle hat SAIC-VW vorübergehend gesenkt. Vorerst gelten die verminderten Preise aber nur bis Ende Oktober. So werden die fünf Varianten des ID.4 X nun mit einer Preisspanne von 199.888 bis 272.888 Yuan angeboten (rund 26.900 bis 36.700 Euro), die fünf Modelle des ID.6 X mit 239.888 bis 335.888 Yuan (32.300 bis 45.200 Euro). Das entspricht beim ID.4 X einer Reduktion um 24.000 und beim ID.6 X um 31.000 Yuan (3227 Euro bzw. 4168 Euro).

Unterdessen nennt VW inzwischen auch den Termin für die Weltpremiere des ID.5 GTX: Sie wird am 3. November stattfinden. Volkswagen hatte den ID.5 GTX auf der IAA zunächst noch als getarnte seriennahe Studie ausgestellt. Wenn der ID.5 GTX nächstes Jahr bei den Händlern vorfährt, ist er nach dem ID.4 GTX das zweite Modell der sportlichen Produktmarke GTX. Das Kürzel steht laut Volkswagen “für eine neue Sportlichkeit”.

