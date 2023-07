Next.e.GO Mobile erhält Finanzierung von Western Asset

Der in Aachen ansässige E-Auto-Hersteller Next.e.GO Mobile hat eine festverzinsliche Fremdfinanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar eingeworben, umgerechnet rund 68 Millionen Euro. Geldgeber ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft Western Asset.

Mit dem Nettoerlös der Finanzierung will e.GO seine Unternehmensstrategie forcieren, mit besonderem Fokus auf die Produktion des e.wave X sowie das globale Wachstum. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der von Next.e.GO Mobile verfolgten Mikrofabrik-Strategie, um die Fertigung an verschiedenen Orten schnell skalieren zu können. Zurzeit plant das Unternehmen mit drei dieser Fabriken. Neben der bereits produzierenden Mikrofabrik in Aachen und der im Bau befindlichen Mikrofabrik in Bulgarien ist ein dritter Werksstandort in Nordmazedonien geplant.

In letzteren beiden Werken sollen ab 2024 je bis zu 30.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden. Von solchen Zahlen ist Next.e.GO Mobile beim Absatz aber noch weit entfernt. Bis heute sind nach Angaben des Hersteller nur gut 1.300 e.GO-Fahrzeuge im Einsatz. Dem Anfang Mai 2022 vorgestellten E-Kleinwagen e.wave X will das Unternehmen bekanntlich eine Cargo-Version namens e.Xpress zur Seite stellen. Beide basieren aber immer noch in weiten Teilen auf dem Debütmodell von e.GO, dem Life.

Hintergrund ist, dass Next.e.GO Mobile aus dem insolventen Hersteller e.GO Mobile hervorgegangen ist, den einst der RWTH-Professor Günther Schuh gegründet hatte. Das neue Unternehmen strebt bekanntlich per SPAC-Fusion an die US-Börse. Durch die Fusion mit der Börsenhülle Athena Consumer Acquisition sollen Aktien des Unternehmens künftig unter dem Tickersymbol “EGOX” gehandelt werden. Der Abschluss der Transaktion wird nach aktuellen Angaben „voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen“.

Zur Überbrückung dürfte die jetzt angekündigte Finanzierung gute Dienste leisten. “Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Western Asset”, sagt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender von e.GO. “Da wir uns darauf konzentrieren, die alltägliche urbane Mobilität bequemer, praktischer und bezahlbarer zu gestalten, gibt uns diese Finanzierung die Möglichkeit, unsere geplante Produktion weiter voranzutreiben und unser MicroFactory-Konzept weiter auszurollen.”

„Diese erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein Beweis für die solide technologische Basis von e.GO als innovativer Hersteller von Elektrofahrzeugen. Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit e.GO und freuen uns auf das weitere Wachstum des Unternehmens nach Abschluss der geplanten de-SPAC Transaktion“, so Isabelle Freidheim, Vorsitzende des Athena SPAC.

