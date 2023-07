BayoTech bestellt 50 H2-Lkw bei Nikola

Der US-Wasserstoffspezialist BayoTech wird in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Brennstoffzellen-Trucks von Nikola kaufen. Die ersten zwölf der H2-Schwerlast-Lkw sollen in diesem und im kommenden Jahr an BayoTech geliefert werden.

Sie werden mit Transportanhängern namens HyFill von BayoTech kombiniert, um Wasserstoff von Produktionsstandorten zu Tankstellen zu bringen, wie es in den Mitteilungen der beiden Unternehmen heißt. Nikola will ab diesem Jahr in Missouri und ab 2024 in Kalifornien Wasserstoff von BayoTech beziehen und plant die Beschaffung von bis zu zehn HyFill-Transportanhängern.

Erst in dieser Woche hat Nikola-Zulieferer Bosch in seinem Werk in Stuttgart-Feuerbach die Serienfertigung seines Brennstoffzellen-Antriebssystems begonnen. Pilotkunde ist Nikola mit seinem H2-Lkw, der im dritten Quartal 2023 auf den nordamerikanischen Markt kommen soll –das Bosch-System wird also auch in den Fahrzeugen verbaut, die an BayoTech geliefert werden.

„Nikola und BayoTech verbindet das gemeinsame Ziel, in den gesamten Vereinigten Staaten einen zuverlässigen Zugang zu Wasserstoff zu ermöglichen“, sagt Michael Lohscheller, Präsident und CEO der Nikola Corporation. „BayoTechs kohlenstoffarmer Wasserstoffkraftstoff und seine Transportausrüstung werden eine wichtige Rolle bei der Einführung der emissionsfreien Brennstoffzellen-Elektro-Lkw der Klasse 8 von Nikola spielen.“

nikolamotor.com, bayotech.us