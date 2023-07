Smart holt weiteren China-Investor an Bord

Smart, die Elektroauto-Marke von Mercedes-Benz und Geely, will in ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde 250 Millionen bis 300 Millionen US-Dollar beschaffen. Als neuer Investor kommt das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium hinzu.

Wie Smart mitteilt, wird Tianqi Lithium die Serie-A-Runde mit einer Investition in Höhe von 150 Millionen Dollar anführen. Damit stammen von den geplanten bis zu 267,5 Millionen Euro 133,75 Millionen Euro von Tianqi Lithium.

Wer sich noch alles an der Serie-A-Finanzierung beteiligen wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Offenkundig läuft die Runde noch, wenn die finale Summe noch nicht feststeht. Klar ist aber: Mercedes-Benz und Geely unterstützen den Fundraising-Plan und „bleiben gleichberechtigte Mehrheitsaktionäre von Smart“, wie es in der Mitteilung heißt. Die genauen Anteile sind bei der noch laufenden Investorensuche nicht bekannt.

„Dank der Unterstützung von Mercedes-Benz und Geely beschleunigt Smart jetzt seine globale Entwicklung und Geschäftstätigkeit. In der Zwischenzeit freuen wir uns sehr über die strategischen Investitionen weltweiter Branchenführer wie Tianqi Lithium“, sagt Tong Xiangbei, globaler CEO von Smart Automobile. „Wir stärken unsere Pläne für den nächsten Schritt, um die Kompetenzen von Smart auf den globalen Märkten zu stärken.“

Smart hat laut der Mitteilung im ersten Halbjahr 23.540 E-Autos in China ausgeliefert – seit Juni sind auch die ersten #3 darunter. In Europa wurde im März die erste Charge des #1 ausgeliefert – Smart kündigt an, dass die „Auslieferung in Kürze auf ein neues Niveau ansteigen“ werde. Der Smart #3 soll in Europa Anfang 2024 auf den Markt kommen.

smart.com