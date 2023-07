„Fördermöglichkeiten für klimafreundliche Nutz- und Sonderfahrzeuge“ – Alexander Thal von der NOW

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Alexander Thal, Programm Manager Technik Klimafreundliche Nutzfahrzeuge bei der NOW, liefert bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ einen Überblick über die Fahrzeugförderung, den Infrastrukturausbau und das Marktangebot in Deutschland. Hier gibt es seinen Vortrag in voller Länge.

Thal geht in seinem Beitrag zu unserer Online-Konferenz auf die Förderung für E-Nutzfahrzeuge in der Bundesrepublik ein und liefert unter anderem einen Überblick zur jüngsten Auswertung der NOW zum zweiten Förderaufruf im Rahmen der KsNI-Förderrichtlinie. Demnach sind mit etwa 2.700 Anträgen mehr als viermal so viele Bewerbungen eingegangen wie beim ersten Aufruf 2021. Konkret wurden mehr als 10.500 Nutzfahrzeuge beantragt und rund 7.000 bewilligt.

Der dritte Förderaufruf ist bereits für das vierte Quartal 2023 geplant. Einen genauen Monat will Thal auf Rückfrage von Moderator Peter Schwierz allerdings nicht nennen. Das hänge davon ab, wann die Regierung entscheidet, wie viel Geld sie zur Verfügung stellen wird. Sprich: Wann die Ampel-Koalition endlich einen Haushalt vorlegt. Dafür nennt Thal als Vorreiter bei der Elektrifizierung der Logistik einige Beispiele von Unternehmen wie GLS, Dachser, UPS und DB Schenker.