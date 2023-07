Hannovers Stadtspitze fährt rein elektrisch

Die Stadtverwaltung von Hannover hat drei BMW i4 in ihre Flotte aufgenommen. Die drei elektrischen BMW-Limousinen ersetzen im Fuhrpark für Dezernent*innen, Bürgermeister*innen und dem Oberbürgermeister der Stadt Hybridautos – womit die Flotte für die Stadtspitze jetzt rein elektrisch ist.

Insgesamt stehen den Dezernent*innen, Bürgermeister*innen und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sechs Elektroautos für Dienstfahrten zur Verfügung. Ein VW ID. Buzz und zwei VW ID.3 gehören schon seit einigen Monaten zum Bestand. In der vergangenen Woche haben zudem drei BMW i4 die letzten Hybrid-Fahrzeuge abgelöst.

Im städtischen Fuhrpark gibt es zurzeit insgesamt 143 elektrische Fahrzeuge, weitere befinden sich in der Beschaffung. Insgesamt verfügt die Stadt Hannover über rund 1.000 Fahrzeuge – rund zwei Drittel davon sind Sonderfahrzeuge und Lkws, wie etwa Feuerwehrwagen, Traktoren oder Bagger. Laut einem Beschluss des Stadtrats wird bei jedem Ersatz und jedem Neukauf der Fokus auf Fahrzeugen mit Elektromotoren liegen.

Die Bürgermeister-Flotte verfügt zwar über eigene Ladepunkte, die E-Autos können aber auch am wachsenden (Schnell-)Ladenetz in der niedersächsischen Landeshauptstadt Strom beziehen. Erst in dieser Woche haben wir berichtet, dass Enercity zwei weitere Schnellladesäulen am Cityring in Betrieb genommen hat. Im Rahmen der städtischen Konzession baut die Enercity AG bis Ende 2026 rund 1.300 öffentlich zugängliche Ladepunkte. 600 davon stehen bereits. Hinzu kommen weitere öffentlich zugängliche Ladepunkte, womit deren Gesamtzahl bei aktuell rund 1.050 Ladepunkten liegt, so die Stadt.

„Ein klimaschonender Tausch“, sagt Personaldezernent Lars Baumann zum Wechsel von den Hybridautos auf die E-Limousine aus München. „Das ist einer von vielen Schritten hin zur klimaneutralen Stadt Hannover bis 2035. Wir bauen den Bestand von E-Autos im gesamtstädtischen Fuhrpark weiter aus.“

hannover.de