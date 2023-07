Teslas V4-Supercharger unterstützen bis zu 350 kW

Tesla hat erstmals offiziell Angaben zur Ladeleistung seiner Supercharger der vierten Generation gemacht. In einer Planungsvorlage für einen Standort Großbritannien beziffert Tesla die Ladeleistung der V4-Supercharger mit 350 kW.

Wie aus einem Tweet von „TeslaOwnersUK“ hervorgeht, plant Tesla, auf dem nördlichen Parkplatz des Swindon Designer Outlets einen Ladepark mit ingesamt 36 Ladepunkten zu errichten. Davon sollen 16 Ladepunkte auf „ultra-rapid V4 superchargers (350 kW)“ entfallen und auch 20 AC-Ladesäulen für längere Aufenthalten in dem Einkaufszentrum – konkret soll es sich um das Modell ChargePoint 6000 handeln.

Als im März der weltweit erste Standort mit den neuen V4-Superchargern in den Niederlanden eröffnet wurde, gab es seitens Tesla noch keine Aussage zur maximalen Ladeleistung. Als die Anlage in Harderwijk noch im Bau war, wurde an einer der Säulen ein Typschild fotografiert, das 250 kW als maximale Ausgangsleistung angab – sowie 500 Volt als maximale Spannung und 631 Ampere maximale Stromstärke. Später wurde ein weiteres Typschild fotografiert, auf dem eine „Rated Voltage“ von 1.000 VDC angegeben ist sowie eine „Rated Current“ von 615 Ampere.

Bestätigt ist nun auch, dass die neuen Schnellladesäulen von Tesla über einen Kartenleser und ein kleines Display verfügen – rund um das Goodwood Festival of Speed Mitte Juli waren erste Fotos hierzu aufgetaucht. Zu sehen ist das Display nun auch an den Säulen des inzwischen vierten V4-Standorts, der im österreichischen Graz eröffnet wurde. Dort scheint es sich vorerst um sechs V4-Säulen zu handeln, der Standort soll aber später um weitere Schnellladepunkte erweitert werden.

twitter.com (UK), twitter.com (Graz)