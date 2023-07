Magna bezieht SiC-Halbleiter von Onsemi

Der Automobilzulieferer Magna setzt in seinen Antrieben für Elektrofahrzeuge auf SiC-Halbleiter von Onsemi. Beide Unternehmen unterzeichneten eine langfristige Vereinbarung zur Lieferung des Siliziumkarbid-Leistungsmoduls EliteSiC von Onsemi.

Magna wird nach eigenen Angaben die Onsemi-Halbleiter in seine Tranktionsumrichter, um die Effizienz und somit die Reichweiten und Schnellladefähigkeit von E-Fahrzeugen zu verbessern. Im Vergleich zu Halbleitern auf Basis von reinem Silizium schalten die SiC-MOSFETs effizienter, was direkt den Stromverbrauch verringert. Da aufgrund der höheren Effizienz auch weniger Verlustwärme anfällt, kann auch das Kühlsystem kleiner und leichter konstruiert werden, was auf Systemebene den Verbrauch weiter senkt. Die Kehrseite: Siliciumkarbid ist schwieriger herzustellen, damit sind auch die Halbleiter teurer und kommen eher in Premium-Fahrzeugen zum Einsatz.

Konkrete Liefermengen, finanzielle Umfänge des Deals und auch die Laufzeit werden in den Mitteilungen beider Unternehmen nicht genannt. Es heißt nur, dass es sich um eine langfristige Liefervereinbarung (long-term supply agreement, LTSA) handle.

Über die reine Bestellung hinaus investiert Magna etwa 40 Millionen US-Dollar, um Produktionsanlagen für SiC-Halbleiter zu beschaffen, die in den Onsemi-Werken in New Hampshire und der Tschechischen Republik eingesetzt werden sollen. Damit sichert sich Magna im Gegenzug Zugang zu künftigen Lieferungen von SiC-Halbleitern aus diesen Werken.

„Wir glauben, dass eine sichere Versorgung mit Siliziumkarbid-Chips für unsere Fähigkeit, unseren Kunden weiterhin innovative und effiziente eDrive-Systeme zu liefern, von entscheidender Bedeutung sein wird“, sagt Diba Ilunga, Präsident von Magna Powertrain. „Dementsprechend investieren wir sowohl in den Ausbau der SiC-Produktionskapazität als auch in die Schaffung der kommerziellen Basis für eine langfristige Lieferung von SiC-basierten Chips, um unsere Elektrifizierungsstrategie voranzutreiben und die Konkurrenz zu übertreffen.“

Onsemi hat in diesem Jahr bereits einige Lieferverträge mit großen Unternehmen aus der Autobranche geschlossen. Darunter sind die deutschen OEM Volkswagen und BMW, der Zulieferer Vitesco, der Stellantis-Konzern und auch die chinesische Geely-Marke Zeekr. „Unsere neueste EliteSiC-MOSFET-Technologie ermöglicht eine höhere Leistungsdichte und einen höheren Wirkungsgrad in Traktionswechselrichtern, was zu einer verbesserten Reichweite führt, ohne die Fahrdynamik und Sicherheit zu beeinträchtigen“,sagt Asif Jakwani, Senior Vice President und General Manager der Advanced Power Division von Onsemi.

magna.com, onsemi.com