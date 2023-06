Vitesco sichert sich langfristig SiC-Halbleiter von Onsemi

Der deutsche Antriebszulieferer Vitesco Technologies hat mit dem US-Halbleiterhersteller Onsemi ein langfristiges Lieferabkommen für Siliziumkarbid-Produkte im Wert von 1,75 Milliarden Euro über zehn Jahre abgeschlossen, um angesichts des Hochlaufs der E-Mobilität Lieferkapazitäten abzusichern.

Die Kooperation zwischen Vitesco Technologies und Onsemi spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Zum einen wäre da die oben genannte Liefervereinbarung über Siliziumkarbid-Produkte mit einem Volumen von 1,75 Milliarden Euro. Gleichzeitig tätigen beide Unternehmen eine gemeinsame Investition in die Fertigungskapazitäten von Onsemi, wobei sich der Anteil von Vitesco auf 230 Millionen Euro beläuft. Und drittens, wollen beide Firmen bei der Optimierung von Antriebsinvertern zusammenarbeiten.

Die in dem Lieferabkommen genannten SiC-Halbleiter – konkret das Produkt Onsemi-EliteSiC-MOSFET – will Vitesco in Invertern und Antrieben einsetzen, „um die jüngsten Aufträge sowie zukünftige Projekte bedienen zu können.“ Durch das Siliziumcarbid in den Halbleitern wird bekanntlich die Effizienz der Wechselrichter und Antriebe gesteigert, was zu einer verbesserten Leistung, schnelleren Ladegeschwindigkeiten und einer größeren Reichweite führen soll. Im Umkehrschluss können die Wechselrichter an sich kleiner werden und auch die entsprechenden Kühlsysteme können aufgrund der geringeren Verlustwärme kleiner dimensioniert werden, was den Energiebedarf weiter senkt.

Onsemi zählt auch Volkswagen, BMW, Hyundai-Kia oder Zeekr zu seinen Kunden. Nun kommt mit Vitesco ein großer deutscher Zulieferer hinzu. Dazu Onsemi-CEO Hassane El-Khoury: „Mit dieser Zusammenarbeit kann Vitesco Technologies den Bedarf seiner Kunden nach größeren Reichweiten und mehr Leistung von Elektrofahrzeugen erfüllen. Onsemi stellt dafür herausragende Leistungsmerkmale, Qualität, Liefersicherheit und Fertigung im großen Maßstab bereit, die auf Jahrzehnten der Produktionserfahrung bei Leistungshalbleitern für automobile Anwendungen in der Großserie beruhen.“

Andreas Wolf, Vorstandsvorsitzender von Vitesco Technologies, konstatiert, dass energieeffiziente Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid vor einem enormen Nachfrageschub stünden. „Deshalb ist es für uns von strategischer Bedeutung, gemeinsam mit unserem Partner onsemi Zugriff auf den gesamten Wertschöpfungsprozess bei SiC zu haben. Durch die Beteiligung bekommen wir auf zehn Jahre und darüber hinaus Liefersicherheit bei einer Schlüsseltechnologie.“

Bereits 2022 hatte Vitesco auch eine Kooperationsvereinbarung mit Infineon für die Belieferung mit Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern geschlossen. Mit Infineon will Vitesco zudem ebenfalls bei der Entwicklung zusammenarbeiten. Finanzielle Details, Lieferumfänge oder die Laufzeit der Vereinbarung wurden seinerzeit allerdings nicht öffentlich gemacht. Bereits aus 2020 datiert außerem eine weitere Liefervereinbarung zu SiC-Chips mit Rohm Semiconductor.

Vitescos Absicherung auf diesem Gebiet erklärt sich aus der Geschäftsbilanz heraus, die der Zulieferer erst vor einigen Wochen für das Jahr 2022 vorgelegt hat. In diesem Zuge machte Vitesco nämlich publik, mit Elektrifizierungsprodukten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz überboten zu haben. Mit E-Motoren und Co. setzte Vitesco im vergangenen Jahr konkret etwa 1,1 Milliarden Euro um, gegenüber 0,9 Milliarden Euro in 2021. Wie der Zulieferer im März mitteilte, werden die Elektrifizierungsprodukte zunehmend wichtiger und bald die Mehrheit des Umsatzes ausmachen. Denn: Vitesco verbuchte im Geschäftsjahr 2022 einen Auftragseingang in Höhe von 14 Milliarden Euro, davon entfielen 10,4 Milliarden Euro auf Elektrifizierungsprodukte. Insgesamt verfügte Vitesco zum 31. Dezember 2022 über einen Auftragsbestand von 58,5 Milliarden Euro, 46 Prozent davon im Elektrifizierungsbereich – Tendenz stark steigend.

