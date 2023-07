Österreich: Salzburger Zustellflotte fährt ab 2024 rein elektrisch

In Salzburg sollen Briefe, Pakete und andere Postsendungen ab Anfang des kommenden Jahres CO2-frei zugestellt werden. Hierfür erweitert die Österreichische Post ihre Flotte in drei Depots in der Region um 120 neue E-Fahrzeuge.



Damit wären dann bis zum Ende dieses Jahres 220 Elektrofahrzeuge der Post-Flotte auf Salzburgs Straßen und im Umland unterwegs. Für den Betrieb werden an den drei Zustellzentren in Salzburg und Thalgau zudem insgesamt 110 neue Ladestationen installiert.

„Wir rollen die grüne Zustellung Schlag um Schlag aus und färben die Österreich-Karte grün-gelb ein. In der Stadt Salzburg befinden wir uns mitten in der Umsetzung, bis Anfang 2024 werden wir die komplette Ladeinfrastruktur errichten und 120 zusätzliche E-Fahrzeuge in Betrieb nehmen. Insgesamt investieren wir in Salzburg rund 6,6 Millionen Euro, um alle Pakete, Briefe, Werbesendungen und Printmedien völlig emissionsfrei zuzustellen“, sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

„Nicht nur der Individualverkehr muss CO­2-frei werden, sondern auch der Berufsverkehr. Deswegen freut es mich sehr, dass die Post die Strecken, die die zahlreichen Brief- und Paketzusteller in der Stadt mit dem Auto zurücklegen, in Bälde vollelektrisch betreiben wird können“, so Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg.

Erst im Mai hatte die Österreichische Post 703 Elektro-Transporter bei der chinesischen SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus bestellt. Konkret geht es um 700 Exemplare des Modells Maxus eDeliver 3 und drei Exemplare des größeren eDeliver 9. Laut Hersteller befanden sich bereits im Mai alle Fahrzeuge in der Auslieferung und sollen in ganz Österreich zum Einsatz kommen. Dem Pressebild zufolge, werden einige Fahrzeuge auch in Salzburg eingeflottet.

Die Österreichische Post setzt bei der Beschaffung schon seit 2022 ausschließlich auf E-Fahrzeuge für die Zustellung. Bis 2030 soll die gesamte Zustellflotte rein elektrisch sein. Neben Salzburg soll die Zustellung beispielsweise auch in Innsbruck in diesem Jahr rein elektrisch erfolgen. Die Post verfügt nach eignen Angaben über mehr als 3.000 E-Fahrzeuge, darunter E-Bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds und E-Trikes und natürlich E-Transporter. Jährlich sollen nun rund 1.000 weitere E-Fahrzeuge folgen.

post.at