Ford plant BZ-Lkw im Rahmen eines EU-Projekts

Ford entwickelt einen schweren Brennstoffzellen-Lkw. Oder zumindest einen Prototyp. Das geht aus einer Mitteilung des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems hervor, der noch in diesem Jahr Technik hierfür liefern wird.

Konkret geht es um den 44-Tonner Ford F-MAX des türkischen Joint Ventures Ford Otosan, der mit zwei Ballard-Modulen des Typs FCmove-XD mit je 120 kW Leistung zu einem Brennstoffzellen-Lkw umgebaut werden soll, wenn auch vorerst nur als Einzelstück. Gebaut werden soll der Brennstoffzellen-betriebenen F-MAX in der Türkei und 2025 im Rahmen des EU-Projekts ZEFES (Zero Emission Freight EcoSystem) für erste Demonstrationen auf die Straße rollen.

„Unser erstes Brennstoffzellen-betriebenes Fahrzeug F-MAX, das wir im Rahmen des ZEFES-Projekts entwickeln werden, wird ein bedeutender Meilenstein sein“, so Emrah Duman, Vice President von Ford Trucks. „Wir freuen uns sehr, mit Ballard an diesem wichtigen Projekt zu arbeiten.“

Gemäß der Absichtserklärung kann Ballard nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsprogramms und vorbehaltlich bestimmter anderer Bedingungen (die in diesem Fall nicht weiter ausgeführt werden) zum bevorzugten Lieferanten für die Serienproduktion des Brennstoffzellen-betriebenen F-MAX ernannt werden. Die BZ-Module, die Ballard in dem Projekt an Ford liefert, kommen übrigens auch im Quantron QHM FCEV Heavy Truck zum Einsatz.

„Ford Trucks ist ein wichtiger ‚Plattform‘-Gewinn für Ballard und ein wichtiger Partner für unsere Lkw-Sparte“, sagt Ballard CCO David Mucciacciaro. „Wir sind begeistert von dem Vorhaben, die F-MAX-Brennstoffzellen-Lkw in großem Maßstab einzusetzen. Unser FCmove-XD passt hervorragend zu den Anforderungen an Reichweite, Betankung, Nutzlast und Verpackung von Langstreckenzugmaschinen.“

Das EU-Projekt ZEFES war Anfang des Jahres gestartet und auf 3,5 Jahre angesetzt. Im Rahmen dessen arbeiten vier Lkw-OEM (Ford Otosan, Renault Trucks, Scania und Volvo Trucks) zusammen mit Zulieferern, Logistikbetreibern und Forschungspartnern daran, die Entwicklung von schweren BEV- und FCEV-Lkw mit großen Reichweiten zu beschleunigen. Im Jahr 2025 sollen neun verschiedene Fahrzeugkonzepte (davon vier Brennstoffzellen-betriebene und fünf Batterie-elektrische Fahrzeuge) im realen Alltagsbetrieb über 1 Million Kilometer auf Strecken in der EU zurücklegen.

ballard.com