Eve Energy beginnt Batteriefabrik-Bau in Malaysia

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller Eve Energy hat mit dem Bau einer Fabrik in Malaysia begonnen. In den neuen Fertigungsstandort in Kedah tätigt Eve eine Anfangsinvestition in Höhe von 422 Millionen US-Dollar.

Der Fokus der umgerechnet 384 Millionen Euro teuren Fabrik wird auf der Produktion von Rundzellen für elektrische Zweiräder und E-Werkzeuge für Malaysia und ganz Südostasien liegen. Zur Produktionskapazität und zum geplanten Fertigungsstart sind noch keine Details bekannt. Auch Abnehmer aus der Zweirad-Branche werden nicht genannt. Zu den genauen Maßen der zylindrischen Batteriezellen gibt es ebenfalls noch keine Angaben.

Dass ein Projekt in Malaysia in Planung ist, hatte sich bereits angedeutet. Eve Energy produziert bisher vorrangig in China. Im Juli hatte sich Eve mit dem Batterierecycling-Spezialisten Li-Cycle auf eine Kooperation verständigt, die den nordamerikanischen Markt sowie den Ausschuss aus der Produktion von Batteriezellen umfasst, der in den Eve-Produktionsstätten in Malaysia und Ungarn anfällt.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein für Eve, um unser globales Geschäft auszubauen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und unseren weltweiten Marktanteil weiter zu erhöhen“, sagt Joe Chen, Direktor von Eve Energy Malaysia. „Und was am wichtigsten ist, um einen Beitrag zur Entwicklung des Stromökosystems in Malaysia zu leisten.“ Die Malaysian Investment Development Authority (MIDA), die das Projekt fördert, hofft laut den Worten der stellvertretenden Vorsitzenden Lim Bee Vian, weitere Unternehmen aus der Elektrofahrzeugindustrie anzusprechen.

Eve Energy plant wie berichtet zudem seine erste Europa-Fabrik im ungarischen Debrecen, um BMW mit großen Rundzellen für Elektroautos der Neuen Klasse zu beliefern. In Thailand plant Eve Energy zudem ein Joint Venture mit dem dortigen Energieunternehmen Energy Absolute zum Bau einer Fabrik mit einer Jahreskapazität von mindestens 6 GWh.

cri.cn