Hubject setzt bei Plug&Charge-Laden auf CharIN-Schlüssel

Hubject und CharIN kooperieren, um die CharIN V2G Public Key Infrastructure (PKI) in das Plug&Charge-Ökosystem von Hubject zu integrieren. Die Umsetzung soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Die Plug&Charge-Funktion ermöglicht bekanntlich automatisierte Kommunikations- und Abrechnungsprozesse zwischen Elektrofahrzeugen und Ladegeräten. Zur Freischaltung werden auf Basis der ISO 15118 statt Karten oder Apps spezielle elektronische „Schlüssel“ in Form digitaler Zertifikate zwischen Fahrzeug und Ladesäule ausgetauscht. Genau hier hat CharIN ein Verfahren erarbeitet, sodass Elektroautofahrer künftig mit einem Vertrag bei möglichst vielen Partnern per Plug&Charge laden können. Der Fokus der sogenannten CharIN V2G Public Key Infrastructure (PKI) liegt dabei auf dem DC-Laden.

Ein PKI-System ist genau genommen ein kryptographisches System, das eindeutige Identitäten über Zertifikate und Signaturen erstellt, verteilt und verwaltet. Mit Hubject gibt es nun einen großen Anwender dieses von CharIN eingeführten Systems im Plug&Charge-Bereich. Gemeinsam werde man die PKI in das Plug&Charge-Ökosystem von Hubject integrieren, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Beide Seiten betonen, dass die Partnerschaft „einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Plug&Charge-Funktionen darstellt und mehr Komfort, Sicherheit und Zugänglichkeit beim Laden von Elektrofahrzeugen bietet“.

Hubject-CEO Christian Hahn betont, dass sein Unternehmen an einen marktorientierten Ansatz glaube, der es jedem Unternehmen ermöglicht, mit mehreren Dienstleistern zusammenzuarbeiten, ohne dass es zu einem Lock-in-Effekt kommt. „Die Integration der CharIN PKI in unser Ökosystem ermöglicht den Kunden den Zugriff und die Verwaltung der Plug&Charge-Zertifikate über offene und weltweit standardisierte APIs auf Basis von OPNC (Open Plug&ChargeProtocol). Das macht die PKI leichter zugänglich und die Nutzung so einfach und sicher wie möglich.“

Michael Keller, Vorstandsmitglied bei CharIN, kommentiert die neue Partnerschaft wie folgt: „Nach der Entwicklung der V2G-PKI durch die CharIN-Mitglieder als neutrale und offene V2G-PKI freuen wir uns über die Integration unserer V2G-PKI in das Hubject-Ökosystem, was uns einer breiteren Einführung und Verfügbarkeit einer noch kundenfreundlicheren Zukunft der Elektromobilität näher bringt. Hubjects umfangreiches Partnernetzwerk und ihr Engagement für Interoperabilität machen sie zu einem idealen Partner. Gemeinsam fördern wir eine offene und standardisierte Ladeinfrastruktur, von der die eMobilität Community erheblich profitieren wird.“

de.hubject.com