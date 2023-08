Zeekr kappt Preis des 001 in China um 10 Prozent

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr senkt in China die Preise ihres Modells Zeekr 001. Wer noch in diesem Jahr einen 001 kauft, erhält bis zu 37.000 Yuan (ca. 4.700 Euro) Nachlass. Außerdem kündigt die Geely-Tochter eine Performance-Version des Modells mit dem Namenszusatz FR an.

Konkret gewährt Zeekr Kunden, die eine der vier Varianten des Shooting Brake 001 noch dieses Jahr kaufen, einen Rabatt zwischen 30.000 und 37.000 Yuan (rund 3.800 bis 4.700 Euro). Die beiden Zeekr-Versionen zum Startpreis von 300.000 Yuan werden dadurch 10,3 Prozent günstiger. Der neue Basispreis liegt bei 269.000 Yuan (rund 34.000 Euro). Die Version ab 349.000 Yuan gibt es künftig für 319.000 Yuan (rund 40.200 Euro, – 8,6 Prozent), jene ab 386.000 Yuan erhalten Kunden nun für 349.000 (rund 44.000 Euro, – 9,6 Prozent).

Der fast fünf Meter lange Shooting Brake 001 ist bekanntlich das Debütmodell der Marke, das bereits seit Oktober 2021 in China angeboten wird. Erst kürzlich hat Zeekr auch mit der Produktion des 001 für Europa begonnen und vier weitere europäische Länder für den Verkauf seiner E-Autos genannt. Bekannt sind vor diesem Hintergrund bereits die Preise für die Niederlanden und Schweden. Dort wird das Modell ab 59.490 Euro bzw. 667.000 SEK angeboten.

Mehrere Medien berichten darüber hinaus, dass die Geely-Tochter eine weitere Version des 001 plant – und zwar eine Performance-Version mit dem Namenszusatz FR an. Erste Bilder zeigt die Marke in einem Social-Media-Post. „Plaid ist langweilig“, heißt es dort mit Bezug zu Teslas Performance-Varianten des Model S und Model X. Wie Reuters unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll der Verkauf des Zeekr 001 FR bereits in wenigen Wochen starten. Erste Auslieferungen seien noch 2023 geplant, heißt es. Die Preise sollen oberhalb von einer Million Yuan (rund 127.000 Euro) liegen.

- ANZEIGE -

Neben dem 001 hat Zeekr zwei weitere Modelle im Angebot: den Zeekr 009 MPV und den Zeekr X Urban SUV. Der 009 wird seit Mitte Januar 2023 in China ausgeliefert. Der Zeekr X, der auch nach Europa kommen wird, geht seit Mitte Juni an Kunden raus. Für das laufende Jahr hat Zeekr angekündigt, die Auslieferungen gegenüber 2022 verdoppeln zu wollen. Angestrebt werden rund 140.000 ausgelieferte Fahrzeuge. In den ersten sieben Monaten des Jahres waren es etwa 54.672 Exemplare. In den folgenden fünf Monaten müsste Zeekr also rund 85.330 E-Autos übergeben. Die Rabattaktion dürfte vor diesem Hintergrund dazu beitragen, den Absatz weiter anzukurbeln.

Die Preise senken aktuell etliche Hersteller in China. Jüngste Beispiele sind BYD mit Rabatten auf den Frigate 07, den Song und Seal oder Neta Auto mit einem im Zuge eines Facelifts um 16 Prozent reduzierten Preises für den Neta S.

cnevpost.com, twitter.com, reuters.com (beide Zeekr 001 FR)