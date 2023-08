Zeekr baut erste 001 für Europa

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat mit der Produktion des Zeekr 001 für Europa begonnen und vier weitere europäische Länder für den Verkauf seiner E-Autos genannt. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich Mitte August nach Europa verschifft und noch in diesem Jahr ausgeliefert.

Die ersten für europäische Kunden gebauten Zeekr 001 liefen am 2. August im Zeekr-Werk in Ningbo in der Provinz Zhejiang vom Band, wie das Unternehmen laut chinesischen Medien mitteilte. Weiter hieß es, dass die Fahrzeuge voraussichtlich Mitte August nach Europa verschifft werden. Um welche Stückzahlen es sich dabei handelt, ist aber nicht bekannt.

Offen ist auch, welche Änderungen an dem Europa-Modell durchgeführt wurden, um die EU-Homologation zu erhalten. Logisch ist der Wechsel des Ladestandards vom chinesischen GB/T hin zum hierzulande verbreiteten CCS2.

Ende Juni hatte Zeekr bereits den Vorverkauf für den Zeekr 001 und Zeekr X in den Niederlanden und in Schweden gestartet und angekündigt, „bis 2026 in die meisten Länder Westeuropas zu expandieren“. Nun gab die Marke zusammen mit dem Produktionsbeginn des Zeekr 001 für Europa konkret Deutschland, Norwegen, Dänemark und Frankreich als weitere europäische Absatzmärkte bekannt. Bisher ist bekannt, dass der Zeekr 001 in Schweden ab 59.490 Euro bzw. 667.000 SEK erhältlich sein wird. Wie teuer der Elektro-Shooting-Brake in Deutschland wird, steht noch nicht fest.

Die Geely-Marke hatte im Rahmen der Auto China im April seine Europa-Strategie vorgestellt und den 001 sowie den Zeekr X als erste Modelle für den Kontinent benannt. Der fast fünf Meter lange Shooting Brake 001 ist das Debütmodell der Marke, das bereits seit Oktober 2021 in China angeboten wird, der X ein Kompaktwagen mit SUV-Anleihen. Das eigentlich zweite Modell von Zeekr, der große Premium-Van 009, soll hingegen nicht nach Europa kommen.

Beide Modelle basieren auf der rein elektrischen SEA von Geely. Der Zeekr 001 nutzt eine 100 kWh große Batterie, die in Verbindung mit dem 200 kW starken Heckantrieb bis zu 620 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll. Zudem gibt es eine Doppelmotor-Variante mit 400 kW Leistung. Der Zeekr X bietet ebenfalls mindestens 200 kW Leistung, wird jedoch mit einer 69 kWh großen Batterie für bis zu 440 WLTP-Kilometer ausgeliefert. Der Zeekr X ist eng mit dem Smart #1 verwandt.

cnevpost.com