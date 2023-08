Videointerview: 2 Fragen an… Peter Wüstnienhaus vom DLR Projektträger

Peter Wüstnienhaus ist Leiter des Technologieprogramms “IKT für Elektromobilität” beim DLR Projektträger. Im Videointerview nimmt er Stellung zu aktuellen Herausforderungen in der E-Mobilität und zum bidirektionalen Laden beim Schwerlastverkehr.

„Wir sind gefühlt bei der individuellen Elektromobilität relativ weit. Eine Forschungslücke gibt es aber noch im Nutzfahrzeugbereich und im Schwerlastverkehr“, äußert Peter Wüstnienhaus, der Leiter des Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität“ beim DLR Projektträger. Was dabei erforscht wird und welchen Part das Speichern von Energie in der künftigen Förderrunde haben wird, das erklärt er in unserem Video. Außerdem erläutert er, welche Rolle E-Lkw und E-Busse als Stromspeicher einnehmen.

digitale-technologien.de (Video)