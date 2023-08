IAA: BMW gibt konkreten Ausblick auf Neue Klasse

BMW hat für die in Kürze startende IAA Mobility in München eine Reihe von vollelektrischen Weltpremieren angekündigt. Einige Fahrzeuge werden sogar schon vor der Messe enthüllt, darunter zwei Elektro-Minis und eine neue BMW-Studie.

Bereits am 2. September wird der BMW Vision Neue Klasse enthüllt, der einen konkreten Ausblick auf die Elektroautos der Neuen Klasse bieten soll. Wie BMW-Chef Oliver Zipse kürzlich in der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen erklärte, ist der Vision Neue Klasse „nah an der Serie und schon bald auf der Straße“. Dabei soll es sich bekanntlich um einen 800-Volt-Stromer im 3er-Segment handeln. Ob die Münchner dann auch genauere Daten zum Antrieb nennen oder sich auf Design und einige Connectivity-Features konzentrieren werden, ist noch nicht bekannt.

Nach der Vorab-Premiere am Samstag, den 2. September, wird die Studie offiziell am ersten Messetag (5.9.) auf dem Münchner Messegelände präsentiert, der BMW-Stand befindet sich in Halle A2. Neben dem BMW Vision Neue Klasse wird auf dem Stand auch der BMW i7 Protection vorgestellt, eine gepanzerte Version der E-Luxuslimousine i7. Auch das Brennstoffzellen-Kleinserienmodell iX5 Hydrogen wird dort ausgestellt.

Das duale Messekonzept der IAA Mobility sieht neben dem Auftritt in der Messehalle (dort findet offiziell der IAA Mobility Summit statt) bekanntlich auch den „Open Space“ in der Innenstadt vor. Die BMW Group wird dort auf dem Max-Joseph-Platz zu finden sein. In dem dortigen Publikums-Bereich werden zwei Elektromodelle der BMW-Marke Mini ihre Weltpremiere feiern: Der neue Mini Cooper und der neue Mini Countryman. Aber auch hier wird es vor dem Messe-Auftritt bereits eine Vorab-Enthüllung geben.

Auch die weiteren Fahrzeuge, die auf dem Open Space ausgestellt werden, stehen laut der Mitteilung „ganz im Zeichen der lokal emissionsfreien Mobilität“. Die Gäste sollen dort den neuen i5 vor seiner Marktpremiere kennen lernen können, zudem werden Elektroautos wie der iX1, i4, iX und der i7 dort ausgestellt. Nach der Premiere auf dem IAA Mobility Summit wird auch der BMW Vision Neue Klasse auf dem Open Space zu sehen sein. Und BMW Motorrad wird im Umfeld der Messe sein neues Elektro-Zweirad CE 02 zeigen.

Der Open Space auf dem Max-Joseph-Platz kann vom 5. bis zum 9. September jeweils von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 10. September, von 10 bis 17 Uhr kostenfrei besucht werden.

bmwgroup.com