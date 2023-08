Buick bringt in China E-Neuauflage des Velite 6

Die General-Motors-Marke Buick bringt in China eine rein elektrische Neuauflage ihres Modells Velite 6 auf den Markt. Der Vorgänger, der noch mit Batterie-elektrischem Antrieb und als Plug-in-Hybrid angeboten wurde, bleibt weiterhin im Programm.

Der neue Buick Velite 6 mit 130-kW-Frontmotor und 50,3-kWh-Akku für Reichweiten bis zu 430 Kilometern nach chinesischem Standard startet bereits zu Preisen ab 112.800 Yuan (umgerechnet ca. 14.300 Euro). Wie in diesem Preissegment üblich, handelt es sich um einen günstigeren LFP-Akku. Zum Motor oder weiteren Antriebskomponenten gibt es derzeit keine näheren Angaben.

Der niedrige Preis wird auch durch eine sehr simple Angebots-Struktur möglich: Es gibt den Velite 6 neben dem erwähnten Basismodell noch in einer höherwertigen Ausstattung, die sich durch ein Glasschiebedach und eine Rückfahrkamera unterscheidet, der Preis liegt hier bei 115.800 Yuan, also umgerechnet rund 14.680 Euro. Zudem gibt es den 4,67 Meter langen Stromer nur in drei Farben (Silber, Blau und Weiß), was die Produktion vereinfacht. Der Innenraum mutet eher konventionell an, es gibt aber ein digitales Cockpit. Nur der zentrale Touchscreen ist deutlich kleiner als bei teureren Modellen.

Der als PHEV und BEV angebotene Vorgänger des neuen Velite 6 bleibt im Angebot. Zusätzlich zum Velite 6 bietet Buick in China drei weitere Elektromodelle an: den Velite 7, den Electra E4 und den Electra E5. Der Velite 6 ist aber laut der „Car News China“ das meistverkaufte Elektro-Modell von Buick in China: Mit 16.705 Einheiten in den ersten sieben Monaten des Jahres stand der Vorgänger für 61 Prozent des E-Absatzes. Als Hauptkonkurrenz gilt der Qin Plus EV von Marktführer BYD, von dem im selben Zeitraum über 66.000 Einheiten verkauft wurden.

