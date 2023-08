Schweiz: Coop und Energie 360° erweitern Lade-Partnerschaft

Coop und Energie 360° haben ihre Partnerschaft zum Aufbau von Ladestationen an Coop-Filialen in der Schweiz erweitert. Dabei sollen nicht nur mehr Filialen mit Ladepunkten versorgt werden, sondern auch die Leistung der Ladesäulen soll steigen: Denn es werden nicht mehr nur AC-Ladepunkte aufgebaut.

Seit 2020 hat Energie 360° über 120 Coop-Standorte mit Lademöglichkeiten für Elektroautos ausgerüstet – allerdings nur mit AC-Ladepunkten mit 22 kW Leistung. Bis 2026 sollen im Rahmen der Erweiterung der Kooperation an über 200 Coop-Standorten Ladestationen zur Verfügung gestellt werden, davon über 150 Schnellladestationen mit Leistungen zwischen 50 und 200 kW. So teilt es nun zumindest Energie 360° mit. Der Standort Dietlikon ist demnach bereits eröffnet, „Winterthur Grüze und Rickenbach (TG) folgen als Nächstes“.

Wie bei den anderen öffentlichen Ladestationen von Energie 360° ist das Bezahlen via QR-Code, App oder RFID-Karte möglich. An den Coop-Ladestationen werden für das DC-Laden 55 Rappen pro Kilowattstunde berechnet (derzeit 0,57€/kWh), das AC-Laden kostet 29 Rappen je kWh (0,30€/kWh). Die Ladestationen sind zudem ins Netz des Tochterunternehmens Swisscharge, das über 250 000 Lademöglichkeiten in ganz Europa umfasst, eingebunden.

„Nach den erfolgreichen Erfahrungen bauen wir unsere Partnerschaft mit Energie 360° aus. Indem wir das Ladenetz verdichten und höhere Ladeleistungen anbieten, gehen wir auf die unterschiedlichen Ladebedürfnisse unserer Kund*innen ein“, sagt Martin Meister, Energiefachmann bei Coop. „Damit treiben wir den Umstieg auf die Elektromobilität voran.“

Marcel Kobald, Projektleiter bei Energie 360°, ergänzt: „Der Umfang dieses Projekts ist für uns einmalig. Wir vergrössern und verdichten das Angebot an Ladestationen für Elektroautos signifikant. Davon profitieren Fahrer*innen von Elektroautos in der ganzen Schweiz.“

Bei Coop handelt es sich um ein genossenschaftlich organisiertes Einzel- und Großhandelsunternehmen, das in der Schweiz über mehr als 2.300 Verkaufsstellen verfügt. Energie 360° gehört zu 96 Prozent der Stadt Zürich, die sie – wie 42 weitere Gemeinden – „mit immer mehr erneuerbarer Energie versorgt“.

