eMobility update: Bayerns Polizei elektrisch auf Streife / Milchlaster mit Akku / Neue E-Schwalbe

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zu einem frischen „eMobility update“! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von ZF: Innovative Systemlösungen für die Elektromobilität von morgen! Das sind die Themen: Erster rein elektrische Milchlaster ++ Fisker Ocean in drei weiteren Ländern ++ Bayerische Polizei testet Elektroautos im Streifendienst ++ Hyundai plant eigene HPC-Säulen ++ Und neue Generation der E-Schwalbe ++

#1 – Designwerk elektrifiziert ersten Milchlaster

Egal ob Betonmischer, Müllautos oder Autotransporter: Das Schweizer Unternehmen Designwerk hat schon so manch elektrischen Sonder-Lkw gebaut. Jetzt gibt es eine weitere Premiere: Designwerk hat das erste, vollelektrische Milchsammelfahrzeug auf die Straße gebracht. Mit diesem Elektro-Lkw will ein lokales Transportunternehmen künftig die Milchsammlung im Kanton Uri lokal emissionsfrei durchführen.

#2 – Fisker: Ocean-Verkauf in weiteren Ländern

Fisker bietet sein Elektro-SUV Ocean jetzt in drei weiteren europäischen Ländern an. Konkret sind das Belgien, die Niederlande und die Schweiz. Dort kann der Fisker Ocean ab sofort über länderspezifische Websites reserviert und bestellt werden – es sind die Märkte Nummer 10, 11 und 12 für den Ocean.

#3 – Bayern testet Elektroautos im Streifendienst

Mit Blaulicht auf Steife geht’s künftig für Polizisten in Bayern. Die Polizei des Freistaates testet im Zuge eines rund einjährigen Pilotprojekts 20 rein elektrische Streifenwagen. Konkret kommen neun Audi Q4 e-tron, neun BMW iX1 sowie zwei VW ID.4 zum Einsatz. Die Elektroautos sind nach Angaben der Beamten die bayernweit ersten reinen Elektro-Fahrzeuge mit einer vollwertigen Polizeiausstattung.

#4 – Hyundai willeigene HPC-Säulen vorstellen

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai entwickelt eigene HPC-Säulen. Laut einem Medienbericht will der Autohersteller noch in diesem Jahr mit der Installation dieser Stationen namens „Blue Plug“ beginnen – und zwar im Heimatmarkt Südkorea. Wie eine lokale Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, strebt Hyundai eine Zertifizierung seiner HPC-Lader mit einer Leistung von 350 kW bei der koreanischen Regierung an.

#5 – Govecs zeigt neue Generation der E-Schwalbe

Nach rund einjähriger Lieferpause präsentiert Govecs die neue Generation der E-Schwalbe mit Wechselbatterien. Als Partner für den europaweiten Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für den E-Roller ist künftig die Berliner e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft zuständig. 2017 brachte Govecs erstmals die einst ostdeutsche Schwalbe als Elektroversion auf den Markt. Doch seit rund einem Jahr sind die beiden Versionen nicht lieferbar.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>