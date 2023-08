Fisker startet Ocean-Verkauf in drei weiteren Ländern

Fisker bietet sein E-SUV Ocean jetzt in drei zusätzlichen europäischen Ländern an, konkret in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Hier kann der Fisker Ocean ab sofort über länderspezifische Websites reserviert und bestellt werden – es sind die Märkte 10, 11 und 12 für den Ocean.

Die Auslieferungen in den drei neuen Ländern sollen Ende September beginnen, wie der Hersteller mitteilt. Dabei setzt Fisker auch in den drei neuen Ländern auf das Direktvertriebsmodell. „Fisker beabsichtigt, seine Strategie in diesen neuen Märkten fortzusetzen und sowohl Fisker Lounge-Standorte als auch Liefer- und Servicezentren in oder in der Nähe von Großstädten zu etablieren“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor war Fisker in Europa bereits in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien sowie in den USA und Kanada gestartet. Die Auslieferungen sind laut Fisker in all diesen Ländern im Gange. Der allererste Ocean wurde Anfang Mai in Dänemark an einen Kunden übergeben.

Allerdings hatte Fisker zuletzt erneut seine Produktionsprognose für 2023 auf jetzt nur noch 20.000 bis 23.000 Fahrzeuge gesenkt. Ursprünglich waren sogar über 42.000 Einheiten in diesem Jahr geplant, dieses Ziel hatte das Unternehmen aber bereits im Mai, also nur wenige Tage nach der ersten Auslieferung, zunächst auf 32.000 bis 36.000 Fahrzeuge gesenkt, bevor dann im August die erneute Anpassung folgte. Hintergrund sind offenbar Lieferprobleme bei einem Zulieferer, der mehr Zeit benötigt, um seine Kapazitäten zu erhöhen.

„Es ist unglaublich spannend, in neue europäische Länder zu expandieren“, sagt Henrik Fisker, CEO und Namensgeber des Herstellers. „Letztendlich wollen wir unsere Fahrzeuge auf der ganzen Welt verkaufen, aber der Aufbau einer starken frühen Präsenz in Europa war schon immer eine unserer höchsten Prioritäten.“

In Deutschland ist das E-SUV zu Preisen ab 38.882 Euro vor Umweltbonus erhältlich – in der Basisvariante mit dem 75 kWh großen LFP-Akku (440 Kilometer WLTP-Reichweite) und einem Motor. Die Top-Version mit zweimotorigem Allradantrieb, der Batterie-Option „Hyper Range“ (100 kWh für die eine WLTP-Reichweite von bis zu 707 Kilometern) startet hierzulande bei 67.272 Euro.

