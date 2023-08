SAIC plant Joint Venture für Feststoffbatterien

Der chinesische Autobauer SAIC will zusammen mit seinem Partner ChingTao ein Joint Venture für die Produktion von Feststoffbatterien gründen. SAIC will die Feststoffbatterien von ChingTao bis 2025 in mindestens 100.000 seiner Elektrofahrzeuge einsetzen.

Das Gemeinschaftsunternehmen wird laut einem Bericht der „CN EV Post“ mit einem Grundkapital von einer Milliarde Yuan (126 Millionen Euro) ausgestattet, wobei ChingTao (zum Teil auch als QingTao bezeichnet) 51 Prozent und SAIC die restlichen 49 Prozent halten soll. Entsprechend der Anteile wird ChingTao auch 510 Millionen Yuan und SAIC 490 Millionen Yuan investieren, um auf die Gesamtsumme zu kommen. Zudem hat sich SAIC über mehrere Investitionsrunden an ChingTao beteiligt und hält derzeit 15,3 Prozent des Unternehmens.

Die geplante Gründung des Joint Ventures zur Produktion ist nicht ohne Vorgeschichte: Beide Unternehmen hatten im vergangenen Jahr ein gemeinsames Labor für Feststoffbatterien eingerichtet. Seinerzeit hieß es, dass die Zellen mit 4C geladen werden sollen – also theoretisch in einer Viertelstunde. Allerdings gibt es damals wie heute keine genauen Angaben zur Art der Feststoff-Technologie. Zum Teil werden auch Batteriezellen mit halbfestem oder Gel-artigem Elektrolyt als Feststoffbatterie bezeichnet. Das bringt zwar bereits einige Vorteile bei der Energiedichte, ist aber nicht der große Durchbruch, wie es Zellen mit festem Elektrolyt und eine Anode aus metallischem Lithium versprechen – allerdings sind diese deutlich komplexer in der Produktion.

Die Tests der in Prototypen eingesetzten ersten Generation von von SAIC und ChingTao entwickelten Zellen wurde inzwischen abgeschlossen. Sie erreichten eine Energiedichte von 368 Wh/kg auf Systemebene, was in den Testfahrzeugen eine maximale Reichweite von 1.083 Kilometern ermöglicht – freilich nach chinesischem Standard.

ChingTao hatte wie berichtet vergangenes Jahr mit dem Bau einer Produktionsstätte für Feststoffbatterien in Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu begonnen, die auf eine Jahreskapazität von 10 GWh ausgelegt wird. Es ist bereits die zweite Fabrik des Unternehmens – seit 2020 verfügt ChingTao über eine Produktionslinie für Festkörper-Lithiumbatterien mit einer Jahreskapazität von 1 GWh.

