Rom reduziert Zahl der E-Tretroller

Parallel zum kompletten Aus für elektrische Miet-Tretroller in Paris zum 1. September schreitet eine weitere europäische Hauptstadt zur Tat. In Rom werden die E-Tretroller zwar nicht komplett verbannt, aber deutlich weniger – 9.000 statt zuvor 14.500.

Denn unter den ebenfalls zum 1. September in Kraft getretenen neuen Regeln in der italienischen Hauptstadt wurde die Zahl der Rollervermieter von neun auf drei reduziert: Die drei übrig gebliebenen Anbieter Bird, Dott und Lime dürfen jeweils 3.000 E-Tretroller in Rom betreiben. Sie hatten eine öffentliche Ausschreibung gewonnen, zuvor waren auch Anbieter wie Voi oder Helbiz in der Ewigen Stadt aktiv.

Die dreijährige Konzession sieht neben dem Deckel auf 3.000 Fahrzeuge weitere Beschränkungen vor. Alle Fahrzeuge benötigen ein Kennzeichen und einen QR-Code zur elektronischen Identifizierung. Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit der Gefährte auf 20 km/h gesenkt, bisher waren 25 km/h zulässig. In Fußgängerzonen gilt ab sofort ein Tempolimit von 6 km/h.

Und: Das Parken ist nur noch an offiziellen E-Tretroller-Parkplätzen möglich, die sich in der Nähe von ÖPNV-Knotenpunkten befinden sollen. Das „wilde Parken“ ist nicht mehr erlaubt. Die Stadt hat bereits angekündigt, künftig gegen Parkverstöße vorzugehen.

