Volvo Cars baut mit Evergo Tausende Ladepunkte in Mexiko

Volvo Cars hat in Mexiko eine Kooperation mit dem Ladenetzbetreiber Evergo geschlossen, um bis zum Jahr 2025 insgesamt 2.295 Ladepunkte für Elektroautos zu installieren, davon 803 Schnelllader.

Damit sollen 2.213 Kilometer touristische Routen im ganzen Land verbunden werden, wie es seitens Evergo heißt. Die ersten der neuen Ladepunkte werden derzeit im Korridor von Puebla nach San Luis Potosí installiert. Bis Ende 2024 sollen neue Strecken wie die von Mexiko-Stadt nach Acapulco, von Guadalajara nach Puerto Vallarta, von Tijuana nach Ensenada, von Mérida nach Cancún und von Monterrey nach McAllen folgen.

In Mexiko bieten die Schweden seit 2021 den XC40 Recharge an. Jeder Kunde erhielt neben dem Auto auch eine Wallbox. In diesem Zuge wurden angeblich bereits mehr als 800 (private) Ladepunkte in Mexiko installiert.

Die Zusammenarbeit von Evergo und Volvo Cars erstreckt sich auf andere Länder in Lateinamerika, konkret auf Jamaika, Panama, Paraguay, Puerto Rico, die Dominikanische Republik und Uruguay. Eine weitere Kooperation von Volvo Cars mit dem Mobilitätsunternehmen VEMO sieht den Aufbau 70 Ladepunkten an Einkaufszentren und Universitäten vor.

Darüber hinaus bietet Volvo Cars durch die Ladepartnerschaft mit Tesla seinen Kunden auch Zugang zu den Superchargern in Nordamerika, was auch Mexiko einschließt. Insgesamt sollen Volvo-Kunden in Mexiko durch die drei Kooperationen bis zum Jahr 2025 mehr als 3.000 Ladepunkte nutzen können, davon rund 870 Schnelllader.

„Jede der Maßnahmen, die wir umsetzen, sind konkrete Schritte, die uns helfen, Städte zu verbinden. Wir wollen unsere Ziele nicht nur vorantreiben, sondern beginnen, sie in die Realität umzusetzen, indem wir eine Infrastrukturlösung anbieten, die die Mobilität von Nutzern ermöglicht, die sich für ein Elektroauto entschieden haben“, sagt Raymundo Cavazos, Generaldirektor von Volvo Cars México.

„Durch dieses gemeinsame Engagement stellen wir sicher, dass kurzfristig eine größere Anzahl von Nutzern die Vorteile einer nachhaltigeren Mobilität genießen kann, unterstützt durch die fortschrittlichste Technologie auf dem Markt und mit dem Vertrauen, die wichtigsten Ziele im Land zu erreichen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Strom ausgeht“, sagt Daniel Lopez, kaufmännischer Direktor von Evergo Mexiko. Evergo ist auch Kooperationspartner von BMW.

evergo.com (auf Spanisch)