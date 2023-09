DHL Express Irland setzt 44 E-Transit ein

DHL Express hat in Irland 44 Dieseltransporter durch 44 vollelektrische Ford Transit ersetzt. Vor der Beschaffung der 44 E-Transporter hatte DHL bereits in seinen vier Hauptservicezentren in ganz Irland die notwendige Ladeinfrastruktur aufgebaut.

DHL Express Irland will seine geleaste Lieferflotte komplett auf Elektrofahrzeuge umstellen. In einem ersten Schritt investiert das Unternehmen hierfür 4,3 Millionen Euro. In den kommenden Jahren sind weitere Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro geplant – welcher Anteil davon in die Fahrzeugbeschaffung und welches Budget in den Infrastruktur-Ausbau fließen soll, erwähnt DHL Express nicht.

Mit den vorerst 44 E-Transit will das Unternehmen 229 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Die 44 Fahrzeuge seien ein „bedeutender Schritt“ zu einer komplett emissionsfreien Flotte. Wie groß die gesamte Flotte ist und wie viele Transporter noch auf E-Antriebe umgestellt werden müssen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ob die 44 Fahrzeuge Teil des Ende 2022 geschlossenen Rahmenvertrags zwischen DHL und Ford Pro sind, wird ebenfalls nicht bestätigt. Im Dezember hatte die DHL Group 2.000 E-Tranists für den Einsatz in Bulgarien, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Großbritannien und Tschechien bestellt. Irland ist jedoch unabhängig von Großbritannien.

„Unsere Entscheidung, von Diesel- auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel der DHL Group, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen“, sagt Mike Farrell, National Operations Director bei DHL Express Ireland. „Auf diesem Weg hat sich DHL Group verpflichtet, bis zum Jahr 2030 sieben Milliarden Euro in saubere Betriebsabläufe zu investieren, um logistikbedingte Treibhausgasemissionen zu reduzieren.“

dhlguide.ie