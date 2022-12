DHL bestellt 2.000 E-Transit bei Ford

Ford Pro wird die Deutsche Post DHL Group bis Ende 2023 mit mehr als 2.000 elektrischen Lieferwagen weltweit beliefern: Die ersten Ford E-Transit im Rahmen der Vereinbarung wurden bereits übergeben.

Deutsche Post DHL wird die E-Transits für die Zustellung auf der letzten Meile in Bulgarien, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Großbritannien und Tschechien einsetzen. Das Auftragsvolumen konzentriert sich auf E-Transit-Kastenwagen, die für die Abwicklung von Express-Sendungen in Amerika und Europa konzipiert sind.

Die E-Transit Kastenwagen „werden zur verkehrsreichsten Zeit des Jahres in die Flotte der Deutsche Post DHL Group aufgenommen und ermöglichen bereits eine nachhaltigere Belieferung der Kunden in der Hochsaison“, wie der Logistiker mitteilt. Wie viele Fahrzeuge diese erste Charge umfasst, wird jedoch nicht angegeben.

Zudem wurde der Kauf von elektrischen Paketzustellfahrzeugen mit einem „maßgeschneiderten Boxaufbau für die innerstädtische Zustellung in Deutschland“ abgeschlossen. Rund 800 dieser E-Transporter sollen bis Ende 2023 in Deutschland im Einsatz sein, so DPDHL. Details zu diesem Fahrzeug gibt es noch nicht. Wie die bisherigen Verbrenner-Zustellfahrzeuge mit Boxaufbau basieren sie aber auf dem bekannten Fahrgestell – und werden somit auf sehr vergleichbare technische Daten wie der Kastenwagen kommen. Mit dem Boxaufbau steigt zwar das Volumen im Laderaum, die Reichweite dürfte aber etwas sinken.

DHL Express UK hatte bereits im Frühjahr 270 E-Transit bei Ford bestellt. Die UK-Tochter gehörte auch zu den Unternehmen, die im Sommer 2021 noch vor der Markteinführung des E-Transits erste Fahrzeuge für den Test-Einsatz erhalten hatten.

„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Millionen von Lieferungen, die mit Elektrotransportern auf der ganzen Welt durchgeführt werden“, sagt Hans Schep, General Manager, Ford Pro, Europa. „Der E-Transit ist das meistverkaufte Elektrofahrzeug in Nordamerika und seit Juni auch das meistverkaufte in seinem Segment in Europa. Das bedeutet, dass der vollelektrische 2-Tonnen-Transporter bereits große Fortschritte macht, um diese Ambitionen zu unterstützen.“

„Die Aufnahme des neuen Ford E-Transit in unsere globale Flotte von rund 27.000 Elektrotransportern stärkt unsere Fähigkeit, weltweit umweltfreundliche Lieferdienste anzubieten“, sagt Anna Spinelli, Chief Procurement Officer & Head of Mobility, Deutsche Post DHL Group. „Indem wir unsere Kräfte bündeln und unsere logistikspezifischen Anforderungen berücksichtigen, werden wir Servicequalität und operative Effizienz weiter steigern.“

