eMobility Update IAA Spezial: Audi Q6 e-tron & Renault Grand Kangoo E-Tech Electric

Hallo zum „eMobility update“. Heute melden wir uns ein letztes Mal vom Next Level Ladepark auf dem Open Space der IAA in München. Unsere Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von EnBW! Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Wir zeigen Ihnen jetzt weitere Top-Themen von der IAA – und erfahren aus erster Hand, welche digitalen Tools die EnBW beim Laden bietet. Los geht’s!

#1 – VW spendiert ID.4 & ID.5 ein Technik-Update

Volkswagen hat am Rande der IAA einige Änderungen an seiner SUV-Baureihe vorgestellt – also konkret für den ID.4 und den ID.5. Dabei hält unter anderem der neue und effizientere Elektromotor aus dem ID.7 Einzug – es gibt aber auch Änderungen an der Batterie und im Innenraum. Zunächst aber zum Antrieb: Hier wird der bisher in den meisten Versionen verbaute 150-kW-Motor im Heck aussortiert und durch den neuen APP550 ersetzt

#2 – Audi zeigt Interieur des Q6 e-tron auf IAA

Mit der Premium Platform Electric – der neuen Elektroauto-Plattform von Audi und Porsche – ist der VW-Konzern bekanntlich mächtig hinterm Zeitplan. Auf der IAA hier in München war dennoch schon ein erstes PPE-Fahrzeug zu sehen. Die Rede ist vom Audi Q6 e-tron! Das SUV war als leicht getarnter Prototyp aber nur am Pressetag auf dem VW-Konzernstand auf dem Messegelände ausgestellt. Auf dem großen Audi-Stand in der City bleibt das Elektroauto dem breiten Publikum leider verborgen.

#3 – Grand Kangoo E-Tech Electric mit 7 Sitzen

Mit dem Grand Kangoo hat Renault hier auf der IAA die Langversion des Kangoo vorgestellt – als Verbrenner und auch als vollelektrischen Grand Kangoo E-Tech Electric mit bis zu sieben Sitzen. Der Antrieb des neuen Elektro-Vans ist aus dem elektrischen Kangoo-Transporter und dessen Pkw-Variante bereits bekannt: Ein fremderregter Synchronmotor mit 90 kW Leistung wird mit einem 45 Kilowattstunden großen Akku kombiniert.

#4 – Kia EV9 in weiteren Versionen bestellbar

Eine ordentliche Nummer größer ist der Kia EV9: Das Elektro-SUV aus Südkorea ist in Deutschland ab sofort in sämtlichen Versionen bestellbar. Bisher gab es nur die voll ausgestattete „Launch Edition“. Das neue Elektro-Flaggschiff der Marke ist nun mit 150 kW starkem Heckantrieb oder als 283 kW kräftiger Allrad erhältlich. Letzterer wird auch in der sportlichen Version GT-line angeboten. Beide Antriebe werden mit einem fast 100 Kilowattstunden großen Akku kombiniert.

